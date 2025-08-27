विज्ञापन
कोहली-धोनी-रोहित- बुमराह को झटका, ऑनलाइन गेमिंग बैन होने से होगा इतने करोड़ का नुकसान

Indian Cricketers Set To Lose 150-200 Crores: अगर BCCI 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप से पहले नया स्पांसर नहीं ला पाई, तो भारतीय टीम बिना किसी मुख्य स्पांसर के ही टूर्नामेंट खेलेगी.

  • संसद ने ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 पारित कर पैसे से खेले जाने वाले खेलों पर प्रतिबंध लगाया है
  • कई प्रमुख क्रिकेटरों के विज्ञापन अनुबंध रद्द होने से उनकी आय में भारी गिरावट आने की संभावना है
  • नए बिल के पास होने के कारण भारतीय क्रिकेटरों को सालाना लगभग दो सौ करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है.
Online Gaming Bill, 2025: संसद में ऑनलाइन गेमिंग विधेयक, 2025 के पारित होने का असर भारतीय खेल उद्योग पर साफ़ दिखाई दे रहा है. संसद के दोनों सदनों ने पैसे से खेले जाने वाले सभी प्रकार के खेलों पर प्रतिबंध लगाने और ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को बढ़ावा देने वाले विधेयक को मंज़ूरी दे दी है. सूत्रों ने NDTV को बताया कि विधेयक पारित होने के कुछ दिनों बाद ही फ़ैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफ़ॉर्म ड्रीम11 ने भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य स्पांसर के रूप में अपनी भूमिका से हटने का फैसला किया. अगर BCCI 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप से पहले नया स्पांसर नहीं ला पाई, तो भारतीय टीम बिना किसी मुख्य स्पांसर के ही टूर्नामेंट खेलेगी.

Photo Credit: BCCI

इस बिल के पास होने से इसका असर सिर्फ़ क्रिकेट बोर्ड पर ही नहीं पड़ रहा है, बल्कि टॉप खिलाड़ियों पर भी पड़ने वाला है. खिलाड़ियों पर बड़े विज्ञापन को खोने का ख़तरा मंडरा रहा है. नुकसान की सीमा हर खिलाड़ी के लिए अलग-अलग होगी.  रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, ऋषभ पंत और पंड्या बंधु. ड्रीम11 के साथ अनुबंधित थे.  

भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, रिंकू सिंह और सौरव गांगुली के साथ, My11 Circle के साथ अनुबंधित रहे हैं. विराट कोहली ने MPL का प्रचार किया है तो एमएस धोनी ने WinZO का प्रचार किया है. ऐसे में अब इन भारतीय खिलाड़ियों को भी झटका लगने वाला है. 

हालांकि खिलाड़ियों को एक समान विज्ञापन शुल्क नहीं दिया जाता. क्रिकबज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार, "कोहली का अनुबंध लगभग 10-12 करोड़ रुपये सालाना का अनुमानित था, जबकि रोहित शर्मा और धोनी 6-7 करोड़ रुपये के दायरे में थे. कम विख्यात खिलाड़ियों के लिए, यह आंकड़ा लगभग 1 करोड़ रुपये का है.  कुल मिलाकर, भारतीय क्रिकेटरों को इन रद्द अनुबंधों से सालाना 150-200 करोड़ रुपये के नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है. क्योंकि यह नया बिल 'सभी प्रकार के मीडिया में पैसे वाले खेलों के विज्ञापन और प्रचार' पर बैन लगाता है. 

जहां कुछ कंपनियों के लिए गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म उनके एंडोर्समेंट पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा हैं, वहीं कई कंपनियों के लिए यह नुकसान काफ़ी ज़्यादा होगा. उदाहरण के लिए, मोहम्मद सिराज को ही लीजिए, जिन्होंने तीन ब्रांड्स का एंडोर्समेंट किया है. जिनमें से एक My11 Circle था. इसका मतलब है कि उनकी एंडोर्समेंट आय में 33% की गिरावट आएगी. वहीं, वाशिंगटन सुंदर के लिए भी ऐसा ही घाटा हो सकता है. 

ड्रीम11 के अलावा, BCCI को स्पांसर में और नुकसान होने की आशंका है. रिपोर्ट के अनुसार, My11 Circle आईपीएल का एक सहयोगी स्पांसर है, जो बीसीसीआई को सालाना 125 करोड़ रुपये का योगदान देता है. कोलकाता नाइट राइडर्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद जैसी IPL टीमों ने भी गेमिंग कंपनियों के साथ स्पांसर सौदे किए हैं.

