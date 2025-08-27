विजय शंकर का हैरतअंगेज फैसला, एकदम से लिया तमिलनाडु टीम को छोड़ने का फैसला, इस बात ने किया आहत

भारतीय ऑलराउंडर और फिलहाल आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलने वाले विजय शकंर (Vijay Shankar) ने हैरानी भरा फैसला लेते हुए एकदम से ही तमिलनाडु को छोड़ने का ऐलान कर दिया है. घरेलू क्रिकेट में विजय शंकर तमिलनाडु के लिए खेलते हैं. उनका फैसला ऐसे समय में आया है, जब वह खेले जा रहे बुची बाबू क्रिकेट टूर्नामेंट में तमिलनाडु के लिए खेल रहे थे. जानकारी के मुताबिक इसी दौरान उन्होंने तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन ने अनापत्ति प्रमाण-पत्र मांगा, जिसे राज्य एसोसिएशन ने भी जारी करने में देर नहीं लगाई. भारत के लिए 12 वनडे और 9 टी20 मैच खेलने वाले विजय शंकर घरेलू क्रिकेट में त्रिपुरा के लिए खेलते दिखाई पड़ेंगे.

टूट गया 13 साल पुराना रिश्ता

इसी के साथ ही विजय शंकर का राज्य के साथ पिछले 13 साल का रिश्ता खत्म हो गया. विजय शंकर ने साल 2011-12 में तमिलनाडु के लिए लिस्ट ए (50 ओवर घरेलू वनडे) करियर का आगाज किया था. पिछले साल भी विजय शंकर राज्य के लिए शुरुआती दो रणजी ट्रॉफी मैच नहीं खेले थे, तो वहीं वह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी कुछ मैच नहीं खेले थे. सीजन के दौरान ही विजय शंकर ने कहा था कि अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद उनके लिए बेंच पर बैठना बहुत ही मुश्किल था. और अब वह नई चुनौती की ओर देख रहे हैं. साल 2024-25 रणजी सीजन में विजय ने दो शतकों से 52.88 के औसत से 476 रन बनाए थे.



इस वजह से लिया विजय ने फैसला

विजय शंकर ने यह फैसला बुची बाबू क्रिकेट टूर्नामेंट में दूसरे राउंड में महाराष्ट्र के खिलाफ इलेवन से बाहर बैठाने के बाद लिया. प्रबंधन के XI से बाहर रखने के फैसले ने विजय शंकर ने बहुत ज्यादा आहत किया. और इसके बाद विजय ने फैसला लेने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई. अपने 35वें साल में चल रहे विजय शंकर ने भारत के लिए अपना आखिरी वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच साल 2019 में खेला था.