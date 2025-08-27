विज्ञापन
विजय शंकर का हैरतअंगेज फैसला, एकदम से लिया तमिलनाडु टीम को छोड़ने का फैसला, इस बात ने किया आहत

कुछ साल पहले सुर्खियों में आए विजय शंकर से भारतीय क्रिकेट को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन वह उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए

विजय शंकर का हैरतअंगेज फैसला, एकदम से लिया तमिलनाडु टीम को छोड़ने का फैसला, इस बात ने किया आहत
  • विजय शंकर ने तमिलनाडु क्रिकेट टीम छोड़कर घरेलू क्रिकेट में अब त्रिपुरा के लिए खेलने का निर्णय लिया
  • विजय शंकर ने 2011-12 में तमिलनाडु के लिए लिस्ट ए क्रिकेट में पदार्पण किया था और 13 साल तक टीम से जुड़े रहे
  • उन्होंने 2024-25 रणजी सीजन में दो शतकों के साथ 52.88 की औसत से 476 रन बनाए थे
भारतीय ऑलराउंडर और फिलहाल आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलने वाले विजय शकंर (Vijay Shankar) ने हैरानी भरा फैसला लेते हुए एकदम से ही तमिलनाडु को छोड़ने का ऐलान कर दिया है. घरेलू क्रिकेट में विजय शंकर तमिलनाडु के लिए खेलते हैं. उनका फैसला ऐसे समय में आया है, जब वह खेले जा रहे बुची बाबू क्रिकेट टूर्नामेंट में तमिलनाडु के लिए खेल रहे थे. जानकारी के मुताबिक इसी दौरान उन्होंने तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन ने अनापत्ति प्रमाण-पत्र मांगा, जिसे राज्य एसोसिएशन ने भी जारी करने में  देर नहीं लगाई. भारत के लिए 12 वनडे और 9 टी20 मैच खेलने वाले विजय शंकर घरेलू क्रिकेट में त्रिपुरा के लिए खेलते दिखाई पड़ेंगे. 

टूट गया 13 साल पुराना रिश्ता

इसी के साथ ही विजय शंकर का राज्य के साथ पिछले 13 साल का रिश्ता खत्म हो गया. विजय शंकर ने साल 2011-12 में तमिलनाडु के लिए लिस्ट ए (50 ओवर घरेलू वनडे) करियर का आगाज किया था.  पिछले साल भी विजय शंकर राज्य के लिए शुरुआती दो रणजी ट्रॉफी मैच नहीं खेले थे, तो वहीं वह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी कुछ मैच नहीं खेले थे. सीजन के दौरान ही विजय शंकर ने कहा था कि अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद उनके लिए बेंच पर बैठना बहुत ही मुश्किल था. और अब वह नई चुनौती की ओर देख रहे हैं.  साल 2024-25 रणजी सीजन में विजय ने दो शतकों से 52.88 के औसत से 476 रन बनाए थे. 

इस वजह से लिया विजय ने फैसला

विजय शंकर ने यह फैसला बुची बाबू क्रिकेट टूर्नामेंट में दूसरे राउंड में महाराष्ट्र के खिलाफ इलेवन से बाहर बैठाने के बाद लिया.  प्रबंधन के  XI से बाहर रखने के फैसले ने विजय शंकर ने बहुत ज्यादा आहत किया. और इसके बाद विजय ने फैसला लेने में बिल्कुल भी देर नहीं  लगाई. अपने 35वें साल में चल रहे  विजय शंकर ने भारत के लिए अपना आखिरी वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच साल 2019 में खेला था. 

Vijay Shankar, India, Chennai Super Kings, Cricket
