'लोग मुझ पर हंसे थे', RCB के बिकने के बाद विजय माल्या का आया रिएक्शन, विराट कोहली पर जानें क्या कहा

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की मौजूदा चैंपियन टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को आदित्य बिड़ला ग्रुप, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, बोल्ट वेंचर्स और ब्लैकस्टोकन के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ने 1.78 अरब डॉलर (लगभग 16,500 करोड़) में खरीद लिया है. इस डील के बाद आरसीबी के संस्थापक और पूर्व मालिक विजय माल्या ने टीम के नए मालिकों को बधाई दी है. विजय माल्या ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर लिखा, 'मैं आरसीबी के नए मालिकों को दिल से बधाई देना चाहता हूं. मैं उन्हें बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सबसे कीमती आईपीएल फ्रेंचाइजी के लिए सफलता की कामना करता हूं. जब मैंने 2008 में 450 करोड़ में फ्रेंचाइजी को खरीदा था, तो ज्यादातर लोग मुझ पर हंसे थे और मेरे इन्वेस्टमेंट को एक घमंडी प्रोजेक्ट कहकर बुराई की थी.'

उन्होंने आगे लिखा, 'मेरे बहुत ज्यादा पागलपन के पीछे रॉयल चैलेंज ब्रांड बनाना था और इसलिए मैंने फ्रेंचाइजी का नाम आरसीबी रखा. मेरे 450 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को 16,500 करोड़ तक बढ़ते देखना बहुत खुशी की बात है. आरसीबी हमेशा मेरे डीएनए का हिस्सा रहेगी, जिसमें युवा विराट कोहली को चुनना भी शामिल है, जो अब दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ियों में से एक हैं. मेरे समय और उसके बाद भी टीम का सपोर्ट करने वाले आरसीबी फैंस का बहुत-बहुत धन्यवाद और कृपया बेंगलुरु के शेर आरसीबी को इसी तरह से सपोर्ट करते रहें. नमस्कार.'

I would like to heartily congratulate the new owners of RCB. I wish them the very best and Godspeed with the most valuable IPL franchise. When I bought the franchise in 2008 for INR 450 crores, most people laughed at me and criticised my investment as a vanity project. Behind my… — Vijay Mallya (@TheVijayMallya) March 26, 2026

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, चार समूहों के एक कंसोर्टियम ने डियाजियो पीएलसी की सहायक कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड (यूएसएल) के साथ एक निश्चित समझौता किया है. इस समझौते के तहत कंसोर्टियम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करेंगे. इस डील में आईपीएल और डब्ल्यूपीएल दोनों की पुरुष और महिला टीमें शामिल हैं.

नई मालिकाना व्यवस्था के तहत आदित्य बिड़ला ग्रुप के निदेशक आर्यमन विक्रम बिड़ला को चेयरमैन बनाया जाएगा. वहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के सत्यन गजवानी वाइस चेयरमैन की जिम्मेदारी संभालेंगे. रिपोर्ट के मुताबिक, बोल्ट वेंचर्स के संस्थापक डेविड ब्लिट्जर और बीएक्सपीई के सीईओ वायरल पटेल भी इस कंसोर्टियम का हिस्सा हैं. आरसीबी फ्रेंचाइजी को शुरुआत में बोली के जरिए तत्कालीन शराब कारोबारी विजय माल्या ने खरीदा था. उस वक्त युवा बल्लेबाज विराट कोहली को टीम का ‘आइकन प्लेयर' बनाया गया था. डियाजियो पीएलसी ने जब यूनाइटेड स्पिरिट्स कंपनी का नियंत्रण माल्या से अपने हाथ में लिया, तब आरसीबी फ्रेंचाइजी भी उसके पास आ गई.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ऐसी पहली और इकलौती फ्रेंचाइजी है, जिसके पास एक ही समय में आईपीएल और डब्ल्यूपीएल दोनों के खिताब हैं. आरसीबी की पुरुष टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में अपना पहला खिताब जीता. इसके बाद फरवरी 2026 में महिला टीम ने महिला प्रीमियर लीग का अपना दूसरा खिताब जीतकर यह खास उपलब्धि हासिल की.

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