Vijay Hazare Trophy: रोहित शर्मा ने लिया स्लिप में ऐसा कैच, मनाने लगे जबरदस्त जश्न, जिसे देख फैन्स हार गए दिल, Video

Rohit Sharma catch viral in vijay hazare trophy: जयपुर के फैंस मुंबई और उत्तराखंड के बीच मैच में भी रोहित से बड़ी पारी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन रोहित इस बार फैंस की उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। रोहित पारी की पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए. 

Rohit Sharma catch Video:: रोहित शर्मा के कैच ने लूटी महफिल
  • विजय हजारे ट्रॉफी 2025 में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे प्रमुख भारतीय क्रिकेटर भाग ले रहे हैं
  • विराट कोहली ने गुजरात के खिलाफ दूसरे मैच में 77 रन बनाए और तेजी से रन बनाने की कोशिश की
  • रोहित शर्मा ने सिक्किम के खिलाफ पहले मैच में 155 रन की पारी खेली लेकिन दूसरे मैच में गोल्डन डक पर आउट हुए
Rohit Sharma catch viral: विजय हजारे ट्रॉफी 2025 काफी चर्चा में है. इसकी वजह भारतीय क्रिकेट के मौजूदा दौर के दो सबसे बड़े स्टार रोहित शर्मा और विराट कोहली टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं. विराट और रोहित ने शतक के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत की थी, लेकिन दूसरे मैच में रोहित शर्मा जहां खाता खोलने में सफल नहीं रहे, वहीं विराट शतक के करीब पहुंचे.बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सिलेंस में दिल्ली की तरफ से खेलते हुए विराट कोहली ने गुजरात के खिलाफ टूर्नामेंट के दूसरे मैच में 77 रन की पारी खेली. तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे विराट ने 61 गेंदों पर खेली गई अपनी पारी में 13 चौके और 1 छक्का लगाया। विराट इस मैच में भी शतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तेजी से रन बनाने की कोशिश में विशाल जायसवाल की गेंद पर उर्विल पटेल ने उन्हें स्टंप कर दिया. विराट ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ पिछले मैच में 101 गेंद पर 131 रन की पारी खेली थी.

रोहित हुए गोल्डन डक पर आउट
रोहित शर्मा ने भी टूर्नामेंट के पहले मैच में सिक्किम के खिलाफ शतक लगाया था, रोहित ने 94 गेंद पर 155 रन की पारी खेली थी, जयपुर के फैंस मुंबई और उत्तराखंड के बीच मैच में भी रोहित से बड़ी पारी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन रोहित इस बार फैंस की उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। रोहित पारी की पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए. 

लेकिन फील्डिंग में लिया कैच
भले ही रोहित शर्मा बैटिंग से आज फ्लॉप रहे लेकिन उन्होंने स्लिप में एक शानदार कैच लपका जिसका वीडियो वायरल है. रोहित स्लिप में खड़े थे. तब उन्होंने शार्दुल ठाकुर की गेंद पर कमल का कैच लपका, कैच लेने के बाद रोहित की खुशी देखने लायक थी. रोहित ने गेंद को हवा में उछालकर कैच लेने का जश्न मनाया है. 

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए नियम के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों को कम से कम दो घरेलू मैच जरूर खेलने हैं. रोहित और विराट दोनों का ही ये दूसरा मैच है। देखना होगा कि टूर्नामेंट में अगले मैचों में ये दिग्गज अपनी टीम के लिए खेलते हुए दिखते हैं या नहीं.

