विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे अधिक रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज, कोहली-रोहित नहीं बल्कि ये बल्लेबाज है टॉप पर

Vijay Hazare Trophy: विजय हजारे ट्रॉफी के पहले राउंड में शतकों की झड़ी सी लगी. पहले राउंड में कुल 22 शतक लगे. दूसरे राउंड में भी कई रिकॉर्ड्स बनेंगे. इस बार रोहित-कोहली समेत कई सीनियर खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं.

Most runs in Vijay Hazare Trophy

Most runs in Vijay Hazare Trophy: विजय हजारे ट्रॉफी में गुरुवार को पहले राउंड में कुल 19 मुकाबले खेले गए. इस दिन कुल 22 शतक लगे. विराट कोहली और रोहित शर्मा पर फैंस की निगाहें थी और दोनों ने भी निराश ना करते हुए क्रिसमस की पूर्व संध्या पर शतक जड़ा. इसके साथ ही वैभव सूर्यवंशी का भी धमाका देखने को मिला. शुक्रवार को दूसरे राउंड के मैच होंगे और इस दौरान भी दिग्गजों पर नजर होंगी. वहीं बात अगर टूर्नामेंट के सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की करें तो इस लिस्ट में टॉप पर जो बल्लेबाज है, उसे अभी तक टीम इंडिया के लिए खेलने का मौका नहीं मिला है. सिर्फ इतना ही नहीं इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों में से आधे खिलाड़ियों को टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने का मौका नहीं मिला है.

विजय हजारे के टॉप रन स्कोरर

भारत के लिस्ट ए टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज अंकित बावने हैं, जिन्होंने 95 मैचों में 4055 रन बनाए हैं. अंकित बावने के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज अभी तक इस टूर्नामेंट में 4 हजार रनों का आंकड़ा पार नहीं कर पाया है. वहीं लिस्ट में दूसरे स्थान पर दिनेश कार्तिक है. पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने इस टूर्नामेंट में 79 मैचों में 3433 रन बनाए हैं. इसके बाद लिस्ट में तीसरा नाम मनीष पांडे का है. मनीष पांडे ने 103 मैचों में 3403 रन बनाए हैं. विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास में सिर्फ 16 बल्लेबाज ऐसे हैं, जिन्होंने 3 हजार या उससे अधिक रन बनाए हैं.

विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे अधिक रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज
खिलाड़ी का नाममैचरन
अंकित बावने954055
दिनेश कार्तिक793433
मनीष पांडे1033403
प्रियांक पांचाल833395
मयंक अग्रवाल723390
प्रशांत चोपड़ा813280
मंदीप सिंह1013238
गणेश सतीश983210
यशपाल सिंह723193
सौरभ तिवारी893190

हैरानी की बात यह है कि विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज अंकित बावने को अभी तक भारतीय जर्सी नहीं मिली है. उन्होंने इंडिया ए और इंडिया अंडर-23 के लिए मुकाबले खेले हैं, लेकिन सीनियर टीम में उनकी एंट्री नहीं हुई है. उनके अलावा प्रियांक पांचाल, प्रशांत चोपड़ा, गणेश सतीश और यशपाल सिंह ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्हें मौका नहीं मिला है.

