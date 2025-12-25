विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे अधिक रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज, कोहली-रोहित नहीं बल्कि ये बल्लेबाज है टॉप पर

Most runs in Vijay Hazare Trophy: विजय हजारे ट्रॉफी में गुरुवार को पहले राउंड में कुल 19 मुकाबले खेले गए. इस दिन कुल 22 शतक लगे. विराट कोहली और रोहित शर्मा पर फैंस की निगाहें थी और दोनों ने भी निराश ना करते हुए क्रिसमस की पूर्व संध्या पर शतक जड़ा. इसके साथ ही वैभव सूर्यवंशी का भी धमाका देखने को मिला. शुक्रवार को दूसरे राउंड के मैच होंगे और इस दौरान भी दिग्गजों पर नजर होंगी. वहीं बात अगर टूर्नामेंट के सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की करें तो इस लिस्ट में टॉप पर जो बल्लेबाज है, उसे अभी तक टीम इंडिया के लिए खेलने का मौका नहीं मिला है. सिर्फ इतना ही नहीं इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों में से आधे खिलाड़ियों को टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने का मौका नहीं मिला है.

विजय हजारे के टॉप रन स्कोरर

भारत के लिस्ट ए टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज अंकित बावने हैं, जिन्होंने 95 मैचों में 4055 रन बनाए हैं. अंकित बावने के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज अभी तक इस टूर्नामेंट में 4 हजार रनों का आंकड़ा पार नहीं कर पाया है. वहीं लिस्ट में दूसरे स्थान पर दिनेश कार्तिक है. पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने इस टूर्नामेंट में 79 मैचों में 3433 रन बनाए हैं. इसके बाद लिस्ट में तीसरा नाम मनीष पांडे का है. मनीष पांडे ने 103 मैचों में 3403 रन बनाए हैं. विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास में सिर्फ 16 बल्लेबाज ऐसे हैं, जिन्होंने 3 हजार या उससे अधिक रन बनाए हैं.

विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे अधिक रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज खिलाड़ी का नाम मैच रन अंकित बावने 95 4055 दिनेश कार्तिक 79 3433 मनीष पांडे 103 3403 प्रियांक पांचाल 83 3395 मयंक अग्रवाल 72 3390 प्रशांत चोपड़ा 81 3280 मंदीप सिंह 101 3238 गणेश सतीश 98 3210 यशपाल सिंह 72 3193 सौरभ तिवारी 89 3190

हैरानी की बात यह है कि विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज अंकित बावने को अभी तक भारतीय जर्सी नहीं मिली है. उन्होंने इंडिया ए और इंडिया अंडर-23 के लिए मुकाबले खेले हैं, लेकिन सीनियर टीम में उनकी एंट्री नहीं हुई है. उनके अलावा प्रियांक पांचाल, प्रशांत चोपड़ा, गणेश सतीश और यशपाल सिंह ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्हें मौका नहीं मिला है.

