Vijay Hazare Trophy 2025-26 Live Streaming: बीसीसीआई की तरफ से भारतीय सितारों को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले कम से कम दो विजय हजारे ट्रॉफी मुकाबले खेलने का आदेश आया है. ऐसे में तमाम सितारे भारतीय घरेलू टूर्नामेंट में नजर आने वाले हैं.

Vijay Hazare Trophy Live Streaming: रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल समेत तमाम सितारों होंगे एक्शन में, जानें कब और कहां देख पाएंगे मुकाबला
Vijay Hazare Trophy 2025-26: जानें कब और कहां देख पाएंगे मुकाबला

Vijay Hazare Trophy 2025-26: विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत बुधवार, 24 दिसंबर से हो रही है. टूर्नामेंट 18 जनवरी तक चलने वाला है. लिस्ट ए टूर्नामेंट में 38 टीमें हिस्सा ले रही हैं. टीमों को एलीट और प्लेट समूहों में बांटा गया है. टूर्नामेंट राउंड-रॉबिन चरण से नॉकआउट दौर में प्रवेश करेगा. इस बार का सीजन काफी खास रहने वाला है क्योंकि इसमें भारतीय सितारे नजर आने वाले हैं. रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली तक, अगरे साल न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज से पहले कम से कम दो मुकाबले खेलेंगे. कई टीमों ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. दिल्ली के स्क्वाड में जहां किंग कोहली का नाम है तो मुंबई की टीम में रोहित हैं. हालांकि, जायसवाल, रोहित और सूर्या शुरुआती मैचों को मिस कर सकते हैं.

किस फॉर्मेट में होगा टूर्नामेंट

विजय हजारे ट्रॉफी में दो टायर सिस्टम है- एलीट और प्लेट. टर्नामेंट को इस तरह डिडाइन किया गया है कि घरेलू टीमों के बीच प्रतिस्पर्धा बनी रहे. एलीट श्रेणी में 32 टीमें हैं, जिन्हें आठ-आठ टीमों के चार समूहों में विभाजित किया गया है. लीग चरण के दौरान, प्रत्येक टीम राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में एक बार अपने ग्रुप की दूसरी टीमों से मैच खेलती है. वनडे फॉर्मेट के नियमों से हिसाब से जीत, टाई और कोई परिणाम नहीं होने पर अंक दिए जाते हैं. ग्रुप स्टेज खत्म होने के बाद, प्रत्येक एलीट ग्रुप से टॉप दो टीमें क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई करती हैं. उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल होता है.

प्लेट कैटेगरी की टीमों को एक ही ग्रुप में रखा जाता है. जहां प्रत्येक टीम एक बार दूसरों से भी खेलती है. टॉप दो प्लेट का फ़ाइनल खेलेंगी. जो टीम प्लेट ग्रुप का फाइनल जीतेगी, वो अगले सीजन के लिए एलीट ग्रुप के लिए क्वालीफाई करेगी, जबकि एलीट ग्रुप की सबसे  फिसड्डी टीम प्लेट ग्रुप में आ जाएगी.  

जानें किस ग्रुप में कौन सी टीम

ग्रुप ए: केरल, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, त्रिपुरा

ग्रुप बी: विदर्भ, हैदराबाद, बंगाल, बड़ौदा, असम, उत्तर प्रदेश,चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर

ग्रुप सी: छत्तीसगढ, महाराष्ट्र, गोवा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मुंबई, उत्तराखंड, सिक्किम

ग्रुप डी: रेलवे, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, सौराष्ट्र, दिल्ली, सर्विसेज, ओडिशा

कब शुरू होंगे मुकाबले

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-2026 सीजन की शुरुआत 24 दिसंबर से हो रही है. 

कहां होंगे मुकाबले 

अहमदाबाद, बेंगलुरु, अलूर, जयपुर और राजकोट विजय हजारे ट्रॉफी के 2025-26 सीजन के मैचों की मेजबानी करेंगे.

कहां देख पाएंगे लाइव

विजय हजारे ट्रॉफी के 2025-26 संस्करण का सीधा प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा. जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और डब्लूबीसूट पर उपलब्ध होगी.

Cricket, Rohit Gurunath Sharma, Virat Kohli
