Vijay Hazare Trophy Live Updates, Quarterfinals: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के ग्रुप स्टेज खत्म हो गए हैं और अब क्वार्टर फाइनल शुरू हो रहे हैं. मुंबई के खिलाफ कर्नाटक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है, तो वहीं सौराष्ट्र ने भी उत्तर प्रदेश के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. नॉकआउट स्टेज के पहले दिन आज मुंबई का मुकाबला कर्नाटक से और सौराष्ट्र का मुकाबला उत्तर प्रदेश से भीड़ रहा है. यूपी ने ग्रुप स्टेज में सभी मैच जीते थे वहीं सौराष्ट्र ने अपने ग्रुप में दूसरा स्थान हासिल किया था.
(LIVE SCORECARD कर्नाटक vs मुंबई)
Vijay Hazare Trophy Quarterfinal Live Updates: KAR बनाम MUM मैच के लिए प्लेइंग XI
मुंबई: अंगकृष रघुवंशी, मुशीर खान, सिद्धेश लाड (कप्तान), हार्दिक तमोरे (विकेटकीपर), शम्स मुलानी, साईराज पाटिल, सूर्यांश शेडगे, तनुष कोटियन, इशान मूलचंदानी, मोहित अवस्थी, ओंकार तुकाराम तरमले
कर्नाटक: मयंक अग्रवाल (कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, करुण नायर, स्मरण रविचंद्रन, कृष्णन श्रीजीत (विकेटकीपर), अभिनव मनोहर, श्रेयस गोपाल, विजयकुमार वैश्यक, विद्याधर पाटिल, अभिलाष शेट्टी, विधाथ कावेरप्पा
Karnataka - Playing XI #KARvMUM #VijayHazare #Elite #QF1 pic.twitter.com/NeOtSFmlAq— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) January 12, 2026
Mumbai - Playing XI #KARvMUM #VijayHazare #Elite #QF1 pic.twitter.com/pY8CaM7m63— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) January 12, 2026
Uttar Pradesh - Playing XI #UPvSAU #VijayHazare #Elite #QF2 pic.twitter.com/s3dNkHejFE— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) January 12, 2026
Saurashtra - Playing XI #UPvSAU #VijayHazare #Elite #QF2 pic.twitter.com/UkzJPFHUb7— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) January 12, 2026
Vijay Hazare Trophy 2025-26 Quarterfinals, LIVE Score: मुंबई के खिलाफ कर्नाटक और सौराष्ट्र ने उत्तर प्रदेश के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का लिया फैसला
मुंबई के खिलाफ कर्नाटक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है, तो वहीं सौराष्ट्र ने भी उत्तर प्रदेश के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है.
Vijay Hazare Trophy 2025-26 Quarterfinals, LIVE Score: सबकी निगाहें सरफराज खान पर टिकीं
सरफराज खान अपनी शानदार टी20 फॉर्म को वनडे क्रिकेट में भी जारी रखते हुए राष्ट्रीय टीम में जगह पक्की करने की कोशिश में लगे हैं. पंजाब के खिलाफ हुए पिछले लीग मैच में, सरफराज ने लिस्ट ए क्रिकेट में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज़ अर्धशतक जड़कर सनसनी मचा दी थी. हालांकि मुंबई वह मैच हार गई थी, लेकिन सरफराज की यह धमाकेदार पारी चयनकर्ताओं के लिए छोटे फॉर्मेट में उनकी विशेष काबिलियत की एक और मजबूत याद दिला गई है.
Vijay Hazare Trophy 2025-26 Quarterfinals, LIVE Score: क्वार्टर फाइनल मुकाबले
विजय हजारे ट्रॉफी 2025 26 के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज (सोमवार) से शुरू हो रहे हैं, जिसमें दो रोमांचक मैच खेले जाएंगे.
आज के मुकाबले:
मुंबई बनाम कर्नाटक (बेंगलुरु): घरेलू क्रिकेट के दो दिग्गज, मुंबई और कर्नाटक, आमने सामने होंगे. सभी की निगाहें मुंबई के सरफराज खान और कर्नाटक के देवदत्त पडिक्कल पर होंगी, जो अपनी बेहतरीन फॉर्म को जारी रखना चाहेंगे.
उत्तर प्रदेश बनाम सौराष्ट्र (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस): दूसरा क्वार्टर फाइनल उत्तर प्रदेश और सौराष्ट्र के बीच खेला जाएगा.