BCCI के सालाना अनुबंध की घोषणा, 30 खिलाड़ियों के नाम, रोहित और विराट ग्रेड बी में डिमोट

BCCI Announces Annual Player Retainership 2025-26: भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने 2025-26 के लिए खिलाड़ियों की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है. पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को 'ए' प्लस श्रेणी से 'बी' श्रेणी में डाल दिया गया है. बीसीसीआई की तरफ से जारी किए गए लेटेस्ट अनुबंध श्रेणी में शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा को 'ए' श्रेणी में रखा गया है. वहीं 'बी' श्रेणी में रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ-साथ कुल 11 खिलाड़ी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं. 'सी' श्रेणी में 16 खिलाड़ियों को मौका मिला है.

बोर्ड की तरफ से पुरुष खिलाड़ियों के साथ महिला खिलाड़ियों का भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी किया गया है. जहां 'ए' श्रेणी में हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स और दीप्ति शर्मा को रखा गया है. बीसीसीआई की तरफ से 2025-26 के लिए कुल 30 पुरुष खिलाड़ियों और 21 महिला खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया है.