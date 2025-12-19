पंत की कप्तानी में खेलते दिखेंगे किंग कोहली, 24 दिसंबर से शुरू हो रहा टूर्नामेंट, जानें- कब कहां होंगे मुकाबले

Virat Kohli Matches: टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर किंग कोहली अब ऋषभ पंत की कप्तानी में खेलते नजर आएंगे. हाल ही में आपने विराट कोहली को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए वन-डे सीरीज में जबरदस्त चौके-छक्के लगाते देखा होगा. इस टूर्नामेंट में विराट कोहली ने दो लगातार मैचों में दो शतक लगाए थे. तीन मैचों की इस सीरीज को भारत ने 2-1 से अपने नाम किया था. इस सीरीज के बाद भारतीय क्रिकेट टीम अभी दक्षिण अफ्रीका के साथ टी-20 मैचों की सीरीज खेल रही है. टी-20 से संन्यास ले चुके कोहली अभी मैदान से दूर धर्म-कर्म लगे दिखे थे. अब कोहली मैदान में पंत की कप्तानी में उतरेंगे.

दिल्ली के लिए विजय हजारे खेलेंगे कोहली

दरअसल विजय हजारे ट्रॉफी में विराट कोहली दिल्ली की ओर से खेलते नजर आएंगे. इस टीम की कप्तानी ऋषभ पंत करेंगे. शुक्रवार को दिल्ली के अरूण जेटली स्टेडियम में हुई दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ (DDCA) की बैठक में इस बात की जानकारी दी गई कि कोहली विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली के लिए खेलेंगे. विजय हजारे टूर्नामेंट की शुरुआत 24 दिसंबर से हो रही है. दिल्ली की टीम ग्रुप डी में है.

DDCA ने कोहली के खेलने की पुष्टि की

DDCA की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार क्रिकेटर विजय हजारे ट्रॉफी के लिए ऋषभ पंत, विराट कोहली, इशांत शर्मा और नवदीप सैनी ने अपनी उपलब्धता की पुष्टि कर दी है और वे 2025-26 के घरेलू विजय हजारे ट्रॉफी सीजन के लिए दिल्ली सीनियर पुरुष टीम का हिस्सा होंगे. ऋषभ पंत को टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है. हर्षित राणा भी उपलब्ध होते ही टीम में शामिल हो जाएंगे.

विजय हजारे ट्रॉफी के शुरुआती दो मैचों के लिए दिल्ली की टीम का भी ऐलान कर दिया गया है.

दिल्ली की टीम- आयुष बदोनी (उप कप्तान), अर्पित राणा, यश ढुल, सार्थक रंजन, प्रियांशु आर्या, तेजस्वी सिंह (विकेटकीपर), नीतीश राणा, ऋतिक शौकीन, हर्ष त्यागी, सिमरजीत सिंह, प्रिंग यादव, दिविज मेहरा, आयुष दोसेजा, वैभव कांडपाल, रोहण राणा, अनुज रावत

विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली के मैच

24 दिसंबर- आंध्र प्रदेश बनाम दिल्ली

26 दिसंबर- दिल्ली बनाम गुजरात

29 दिसंबर- दिल्ली बनाम सौराष्ट्र

31 दिसंबर- दिल्ली बनाम ओडिशा

3 जनवरी- दिल्ली बनाम सर्विसेज

6 जनवरी- दिल्ली बनाम रेलवे

8 जनवरी- दिल्ली बनाम हरियाणा