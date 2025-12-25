Vijay Hazare Trophy में बिहार का अगला मुकाबला आज, वैभव सूर्यवंशी पर रहेगी नजर, फिर बनेंगे कई रिकॉर्ड!

Vijay Hazare Trophy 2025-26: भारतीय घरेलू क्रिकेट का रोमांच इन दिनों विजय हजारे ट्रॉफी में देखने को मिल रहा है. बुधवार से शुरू हुए इस सीरीज में अब शुक्रवार को फिर से कई मुकाबले खेले जाएंगे. शुक्रवार को इस विजय हजारे ट्रॉफी के 19 मैच खेले जाएंगे. देश के अलग-अलग राज्य, क्रिकेट संघ, रेलवे, सर्विसेज सहित कुल 38 टीमें आमने-सामने होंगी. इन 38 मुकाबलों में एक बार फिर बिहार की क्रिकेट टीम पर फैंस की नजरें टिकी होगी. क्योंकि बिहार ने जिस तरीके से विजय हजारे ट्रॉफी के पहले दिन अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ रिकॉर्ड्स बनाए, उसे देखते हुए सबकी नजरें इस टीम पर होंगी.

बिहार की ओर से वैभव सूर्यवंशी ने बुधवार को खेले गए मैच में 190 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. वैभव के इस तूफान के सामने अब शुक्रवार को मणिपुर की टीम होगी. मणिपुर की क्रिकेट टीम भी अपेक्षाकृत कमजोर मानी जाती है. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि शुक्रवार को मणिपुर के खिलाफ भी वैभव कोई तूफानी रिकॉर्ड न बना डाले.

विजय हजारे ट्रॉफी के प्लेट ग्रुप में बिहार और मणिपुर के बीच यह मैच शुक्रवार 26 दिसंबर को रांची में खेला जाएगा. झारखंड स्टेट इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्पलैक्स में यह मैच खेला जाएगा.

जानिए अब तक विजय हजारे में दोनों टीमों का कैसा रहा है प्रदर्शन

बिहार VS अरुणाचाल प्रदेशः बिहार 397 रनों से जीता

रांची में खेले गए इस मैच में बिहार में पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 574 रन बनाए. इस मैच में बिहार की ओर से तीन बल्लेबाजों ने तूफानी शतक जमाए. वैभव सूर्यवंशी ने 190 रन, कप्तान सकीबुल गनी ने 128 रन तो आयुष लोहारुका ने 116 रनों की पारी खेली. इसके अलावा प्रियांशु सिंह ने 77 रनों की पारी खेली.

575 रनों के विशाल स्कोर का पीछा करने उतरी अरुणाचल प्रदेश की टीम 42.1 ओवर में 177 रन बनाकर आल आउट हो गई. टीम की ओर से कोई फिफ्टी या सेंचुरी नहीं लगी.

नागालैंड VS मणिपुरः मणिपुर एक विकेट से जीता

रांची में खेले गए इस मैच में नागालैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 48.3 ओवर में 236 रन बनाए. नागालैंड की ओर से जोशुआ ओज़ुकुम ने 74 रनों की पारी खेली.

237 रनों का पीछा करने उतरी मणिपुर की टीम ने आखिरी गेंद पर जीत हासिल की. मणिपुर की ओर से फेइरोइजम जोटिन (Pheiroijam Jotin) ने 77 गेंदों पर 101 रनों की नाबाद पारी खेली.



यह भी पढ़ें - एक दोहरा शतक, 21 शतक और 44 अर्धशतक... विजय हजारे में ROKO के अलावा किस-किसने खोला धागा?