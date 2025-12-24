विज्ञापन
Vijay Hazare 2025-26: कर्नाटक का करिश्मा, लिस्ट ए क्रिकेट में रच दिया इतिहास, 58 साल में सिर्फ दूसरी टीम बनी

Ishan Kishan vs Devdutt Padikkal: कर्नाटक और झारखंड मुकाबले में इशान किशन और देवदत्त पडिक्कल के बीच जबर्दस्त टक्कर देखने को मिली, लेकिन आखिरी में बाजी पडिक्कल के हाथ लगी, लेकिन इतिहास रचा जा चुका था

Vijay Hazare 2025-26: कर्नाटक का करिश्मा, लिस्ट ए क्रिकेट में रच दिया इतिहास, 58 साल में सिर्फ दूसरी टीम बनी
Vijay Hazare Trophy 2025-26:

बुधवार को देश भर के अलग-अलग शहरों में राष्ट्रीय वनडे प्रीमियर टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी ने धमाकेदार अंदाज में आगाज किया. विराट कोहली, रोहित शर्मा और  'छोटा बम' वैभव सूर्यवंशी सहित मंगलवार को टूर्नामेंट में लगे दस से भी ज्यादा शतकों से विजय हजारे टूर्नामेंट लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड  करता रहा. वैभव की 19 रनों की तूफानी पारी से रिकॉर्ड बह निकले, तो कर्नाटक की टीम भी लिस्ट ए क्रिकेट के करीब 62 साल के इतिहास में कारनामा करने वाली सिर्फ दूसरी टीम बन गई. 

कर्नाटक का रिकॉर्ड कारनामा

कर्नाटक ने अपने पहले ही मैच में हाल ही में विश्व कप के लिए भारतीय टीम में जगह पाए इशान किशन की कप्तानी वाली झारखंड को 5 विकेट से हराकर आगाज किया. लेकिन  बड़ी बात यह रही कि कर्नाटक ने 412 रनों के लक्ष्य का सफलतापूर्वक चेज करके 5 विकेट से मैच जीता. और यह आंकड़ा लिस्ट ए मैचों के इतिहास में लक्ष्य का पीछा करके हासिल किया गया सिर्फ दूसरे नंबर का आंकड़ा रहा. पहले नंबर पर ऐतिहासिक आंकड़ा अभी तक प्रसिद्ध दक्षिण अफ्रीका का ही है, जो उसने साल 2006 में 435 रन बनाकर हासिल किया था. 

विजय हजारे में रचा गया इतिहास

वहीं, यह 413 का लक्ष्य विजय हजारे टूर्नामेंट के इतिहास में लक्ष्य का पीछा करके हासिल किया गया अभी तक का सबसे बड़ा  स्कोर भी बन गया. इससे पिछला रिकॉर्ड आंध्र प्रदेश के नाम था. तब इस टीम ने साल 2011-12 में 384 रन बनाकर जीत दर्ज की थी. झारखंड के लिए कप्तान इशान किशन ने 39 गेंदों पर आतिसी 125 रन बनाए थे, लेकिन देवदत्त पडिक्कल के 147 रन ने किशन के प्रयास को फीका कर दिया.

लिस्ट "ए" क्रिकेट या मैचों की परिभाषा

लिस्ट 'ए' क्रिकेट एक आधिकारिक श्रेणी है जिसमें  घरेलू और अंतरराष्ट्रीय वनडे मैच शामिल होते हैं. इसके तहत 40 से 60 ओवर (अधिकतर 50 ओवर) खेलने की अनुमति होती है.  टीम की एक पारी में ओवरों की संख्या चालीस से साठ तक होती है. आमतौर पर पचास ओवर होते हैं, साथ ही कुछ अंतर्राष्ट्रीय मैच भी शामिल हैं जिनमें ऐसे देश भाग लेते हैं जिन्हें आधिकारिक ओडी दर्जा प्राप्त नहीं है. प्रथम श्रेणी और ट्वेंटी20 क्रिकेट के साथ, लिस्ट ए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त क्रिकेट के तीन प्रमुख प्रारूपों में से एक है. नवंबर 2021 में, आईसीसी ने महिला क्रिकेट को पूर्वव्यापी रूप से लिस्ट ए का दर्जा दिया, जिससे यह पुरुष क्रिकेट के साथ शामिल हो गया.


 

