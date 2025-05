CSK vs RR: 'जिया हो बिहार के लाला', 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने जीता दिल, छुए धोनी के पैर, माही भी हुए गदगद

Video of Vaibhav Suryavanshi touching the feet of MS Dhoni: आईपीएल 2025 (IPL 2025) के 62वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK vs RR, IPL 2025) को 6 विकेट से हरा दिया. इस मैच में राजस्थान के 14 साल के वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) ने एक बार फिर अपनी बल्लेबाजी से फैन्स का दिल जीता, वैभव ने 57 रन की पारी खेली. बिहार के वैभन ने न सिर्फ अपनी बल्लेबाजी से दिल जीता बल्कि मैच के बाद कुछ ऐसा किया जिसे देखकर विश्व क्रिकेट गदगद हो गया. हुआ ये कि मैच खत्म होने के बाद जब खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे तो उस दौरान वैभव ने धोनी के पैर छुए, धोनी (MS Dhoni with Vaibhav Suryavanshi) भी 14 साल के इस युवा खिलाड़ी के जेस्चर से काफी खुश हुए और उन्होंने सूर्यवंशी के पीठ पर हाथ रखकर उन्हें शाबासी दी. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल है. फैन्स वैभव के जेस्चर की तारीफ कर रहे हैं.

बता दें कि बिहार से विश्व क्रिकेट में काफी खिलाड़ी आए हैं लेकिन धोनी और वैभव की बात की कुछ अलग हैं. वैभव और धोनी ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बिहार के लिए घरेलू क्रिकेट खेला है. बात करें दूसरे बिहारी खिलाड़ियों की तो किसी ने झारखंड के लिए तो किसी ने पश्चिम बंगाल के लिए घरेलू क्रिकेट खेला है. लेकिन यहां धोनी और वैभव की बात ही कुछ अलग है.

Congratulations @rajasthanroyals . Well done 14 year old Vaibhav suryvanshi. There is lots of cricket left in Dhoni. He tried his lavel best to take @ChennaiIPL score to close to a fighting total. @imDhoni_fc