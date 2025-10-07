विज्ञापन
विशेष लिंक

'मैं भारत का हर मैच खेलना चाहता हूं', वरुण चक्रवर्ती ने टीम इंडिया में खेलने को लेकर कह दी दिल की बात

Varun Chakravarthy on Playing For Team India: दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप फाइनल में, चक्रवर्ती ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

Read Time: 5 mins
Share
'मैं भारत का हर मैच खेलना चाहता हूं', वरुण चक्रवर्ती ने टीम इंडिया में खेलने को लेकर कह दी दिल की बात
Varun Chakravarthy on Playing For Team India
  • वरुण चक्रवर्ती ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई
  • भारत ने एशिया कप ट्रॉफी लेने से इनकार किया और खिलाड़ियों ने काल्पनिक ट्रॉफी के साथ जश्न मनाया
  • चक्रवर्ती ने कहा कि चयनकर्ताओं पर निर्भर है कि वह हर मैच खेलेंगे और कोच गंभीर की प्रशंसा की
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

एशिया कप 2025 में भारत की नाटकीय जीत के बाद, स्पिनर वरुण चक्रवर्ती फॉर्म, प्रतिभा और विवाद के संगम पर खड़े हैं. फाइनल में उनके प्रदर्शन और सोशल मीडिया पर उनके चुटीले अंदाज़ ने उन्हें भारत के लिए एक प्रमुख स्पिन हथियार के रूप में स्थापित कर दिया है - और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में यह सभी प्रारूपों में दिखाई देगा. दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप फाइनल में, चक्रवर्ती ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्होंने महत्वपूर्ण विकेट (30 रन देकर 2 विकेट) लिए और पाकिस्तान को 113/1 से 146 रन पर ऑलआउट होने में मदद की. उनके सलामी बल्लेबाज साहिबज़ादा फरहान और फखर ज़मान को आउट करने से मैच भारत के पक्ष में हो गया.

लेकिन मैदान पर हुई जीत मैच के बाद के ड्रामे से और उलझ गई. भारत ने एसीसी अध्यक्ष और पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. गणमान्य लोग मैदान से बाहर चले गए, और भारतीय खिलाड़ियों ने अपने बीच एक काल्पनिक ट्रॉफी के साथ जश्न मनाया. चक्रवर्ती ने बुद्धि और चुनौती दोनों का समान रूप से जवाब दिया. सोशल मीडिया पर, उन्होंने ट्रॉफी की जगह एक साधारण चाय का कप पकड़े हुए अपनी एक तस्वीर पोस्ट की, जिसका शीर्षक था:

“अक्खा दुनिया एक तरफ, और मेरा इंडिया एक तरफ. जय हिंद!!!” यह पोस्ट तेज़ी से वायरल हो गई, क्योंकि प्रशंसकों ने उनके कप को इस पल का प्रतीक बना दिया और टीम द्वारा काल्पनिक चांदी के बर्तन उठाते हुए अपनी संपादित तस्वीरें साझा कीं. इन सबके बावजूद, चक्रवर्ती अपनी महत्वाकांक्षा पर अडिग हैं. वरुण चक्रवर्ती ने मंगलवार को मुंबई में CEAT क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स के मौके पर कहा, “मैं भारत द्वारा खेले जाने वाले हर मैच में खेलना चाहूंगा, लेकिन यह चयनकर्ताओं पर निर्भर करता है.”

वह इस बारे में स्पष्ट हैं कि उन्हें क्या प्रभावी बनाता है, खासकर एशियाई पिचों पर. अगर आप दुबई की पिचों को देखें, तो वे मेरे लिए काफ़ी कारगर रही हैं... वे थोड़ी धीमी हैं, इसलिए इससे मुझे ज़्यादा मदद मिलती है. मेरा काम बस स्टंप्स पर लगातार आक्रमण करना और बल्लेबाज़ों को छक्का मारने के लिए चुनौती देना था, आक्रामक रुख़ अपनाना ताकि मैं विकेट ले सकूं, यही मेरी मूल योजना थी.

कुलदीप यादव के साथ अपने तालमेल के बारे में, चक्रवर्ती का मानना ​​है कि उनका संयोजन संतुलन प्रदान करता है: "तो, कुलदीप निश्चित रूप से हमारे मौजूदा खिलाड़ियों में सबसे अनुभवी गेंदबाज़ों में से एक हैं और उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया है और हम एक-दूसरे के पूरक हैं क्योंकि मैं 95 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से गेंदबाज़ी करता हूं और वह लगभग 85 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से गेंदबाज़ी करते हैं, इसलिए हम एक-दूसरे के पूरक हैं और उनके पास ज़्यादा रेव्स और ज़्यादा टर्न है, मेरे पास ज़्यादा गति और उछाल है, इसलिए अब तक यह हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है. उम्मीद है कि हम वही कर पाएंगे जो हम विश्व कप में कर रहे हैं."

चक्रवर्ती ने कोचिंग के प्रभाव के बारे में भी बात की, खासकर गौतम गंभीर के बारे में: "मैं उनके साथ आईपीएल में काम कर चुका हूं और हमने वह आईपीएल जीता भी था, इसलिए मेरे लिए यह कोई नई बात नहीं है क्योंकि मैं पहले से ही उनके साथ रहा हूं. लेकिन एक बात जो मैं उनके बारे में कह सकता हूं, वह यह है कि वह टीम में एक संयमी मानसिकता लाते हैं, जहां हारने का कोई विकल्प नहीं होता, आपको बस अपना सर्वश्रेष्ठ देना होता है और मैदान पर अपना सब कुछ झोंक देना होता है और बाद में, जो भी होता है, होता है. लेकिन जब वह मौजूद होते हैं, तो कोई साधारणता नहीं होती, आप मैदान में साधारण नहीं हो सकते, यही मुझे लगता है."

यह पूछे जाने पर कि आधुनिक विश्लेषण के बीच वह अपना रहस्य कैसे बनाए रखते हैं, उन्होंने जवाब दिया: "खेल विज्ञान और खेल विश्लेषण बहुत आगे निकल गए हैं... लेकिन अंत में, अंतिम निर्णय... मेरा है. कोई भी मशीन या कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता. यह बस मानवीय प्रवृत्ति है जिसे बदला नहीं जा सकता."

उन्होंने यह भी बताया कि एशिया कप की तैयारी मैदान के बाहर की किसी भी तरह की बाधा से कैसे दूर रही: "जब हम वहां पहुंचे तो हमारा मुख्य लक्ष्य केवल कप जीतना था, बाकी चीज़ों पर ध्यान न देना. हमारा ध्यान हमेशा कप जीतने, सभी टीमों के खिलाफ जीत हासिल करने और टूर्नामेंट में अपराजित रहने पर था, ताकि हम विश्व कप में और भी मज़बूत महसूस कर सकें. अगर आप मुझसे पूछें, तो मैंने देखा कि लगभग सभी खिलाड़ियों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट तभी बंद किए जब उन्हें मैच के बाद कुछ पोस्ट करना था. लेकिन वास्तव में उनमें से किसी ने भी ऐसा नहीं किया, क्योंकि हम दूसरे देश में थे, शायद मुझे नहीं पता कि उस समय भारत में कैसा माहौल था, लेकिन यूएई में सब कुछ शांत था, कोई खामोशी नहीं थी."
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Varun Chakaravarthy Vinod, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com