वैन शाल्कविक, विल जैक्स और साहिबजादा फरहान ICC 'प्लेयर ऑफ द मंथ' फरवरी पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट

ICC Player of the Month February Award: पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान, USA के शैडली वैन शाल्कविक, और इंग्लैंड के विल जैक्स को हाल ही में खत्म हुए पुरुषों के T20 वर्ल्ड कप में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के फरवरी महीने के 'प्लेयर ऑफ़ द मंथ' अवॉर्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है. फरहान ICC पुरुषों के T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बनकर उभरे; उन्होंने फरवरी महीने में पाकिस्तान के लिए शानदार बैटिंग का प्रदर्शन किया. इस दाएं हाथ के ओपनर ने टूर्नामेंट के एक ही एडिशन में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और 2014 में विराट कोहली के बनाए 319 रनों के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. फरहान ने 160.25 के शानदार स्ट्राइक रेट और 76.60 के औसत से कुल 383 रन बनाए.

इस पाकिस्तानी बैटर ने टूर्नामेंट के दौरान दो शतक भी बनाए, और पुरुषों के T20 वर्ल्ड कप के एक ही एडिशन में एक से ज़्यादा शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए; उनके ये शतक नामीबिया और श्रीलंका के खिलाफ आए थे. उनके लगातार रन बनाने के प्रदर्शन ने पाकिस्तान को 'सुपर 8' में पहुँचाने में अहम भूमिका निभाई, हालाँकि वे सेमी-फाइनल में जगह बनाने से बाल-बाल चूक गए.

शैडली वैन शाल्कविक ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने अभियान के दौरान USA के लिए गेंदबाज़ी में अहम भूमिका निभाई. इस दाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ ने 13 विकेट लिए, और टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ों की सूची में शामिल हो गए.

वैन शाल्कविक ने टूर्नामेंट की शुरुआत में ही अपना असर दिखाया, और USA के पहले मैच में सह-मेज़बान भारत के खिलाफ चार विकेट लिए. उन्होंने वानखेड़े स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप-स्टेज के मैच में भी 4/25 के अपने प्रदर्शन को दोहराया. विकेट लेने के अलावा, उन्होंने अपनी अनुशासित गेंदबाज़ी से भी सबका ध्यान खींचा, और प्रति ओवर सिर्फ़ 7.76 रन ही दिए.

इंग्लैंड के विल जैक्स ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमी-फाइनल तक के उनके सफ़र में एक अहम ऑलराउंडर के तौर पर योगदान दिया. उन्होंने 173.21 के स्ट्राइक रेट से 194 अहम रन बनाए, और आठ से कुछ ज़्यादा की इकॉनमी रेट से 11 विकेट भी लिए. जैक एक ही पुरुष T20 विश्व कप संस्करण में चार 'प्लेयर ऑफ़ द मैच' पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए. सुपर 8s में उनके शानदार प्रदर्शन ने, जिसमें सह-मेज़बान श्रीलंका और न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ मैच भी शामिल थे, इंग्लैंड को ग्रुप 2 में शीर्ष पर रहने में मदद की.