'बच्चा खेलने के लिए तैयार है', वैभव सूर्यवंशी को अफगानिस्तान के खिलाफ मौका ना मिलने को लेकर पिता संजीव का बड़ा बयान

अफ़गानिस्तान के खिलाफ लगातार दूसरे मैच में भी भारतीय टीम ने वैभव सूर्यवंशी की जगह संजू सैमसन को ओपनर के तौर पर उतारा. पहले T20I में 10 रन बनाने के बाद, सैमसन ने शानदार वापसी करते हुए 22 गेंदों में 57 रन बनाए. कप्तान श्रेयस अय्यर के इशारे से लगता है कि गुरुवार को होने वाले तीसरे T20I में सूर्यवंशी को मौका मिल सकता है. दूसरे T20I के बाद अय्यर ने कहा, "बिल्कुल, हम चाहते हैं कि वे सभी विकेट के मिज़ाज को समझें और थोड़ी प्रैक्टिस करें, इसलिए जो खिलाड़ी अभी बाहर बैठे हैं, उन्हें मौका देने का यह एक अच्छा अवसर होगा."

दूसरे T20I के बाद, वैभव सूर्यवंशी के पिता संजीव से प्लेइंग 11 में उनके बेटे के न होने के बारे में पूछा गया. संजीव ने 'इंडिया टुडे' से कहा, "जब जरूरत होगी, तो वह खेलेगा. बच्चा खेलने के लिए तैयार है."

दूसरे T20I में अफ़गानिस्तान के 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया पर कभी दबाव नहीं दिखा, क्योंकि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 88 रनों की साझेदारी की. सैमसन ने सिर्फ़ 22 गेंदों में 57 रनों की पारी खेलकर ज़बरदस्त वापसी की और भारत ने सिर्फ 14.5 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया. विकेटकीपर-बल्लेबाज़ की इस शानदार पारी ने 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के साथ उनके मुक़ाबले की चर्चाओं पर विराम लगा दिया और क्रिकेट की दुनिया को एक बार फिर दिखा दिया कि फॉर्म अस्थायी है, जबकि क्लास स्थायी है.

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैमसन से T20I टीम में ओपनिंग की दो जगहों के लिए चल रहे मुक़ाबले के बारे में पूछा गया. हालांकि, अनुभवी क्रिकेटर ने एक जबरदस्त बात कही कि मुक़ाबला सिर्फ़ बाहरी दुनिया के लिए है. उनके लिए, सूर्यवंशी और अभिषेक दोनों ही टीम के साथी हैं जो देश के लिए एक साथ खेल रहे हैं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टीम में किसी खिलाड़ी को नजरअंदाज करने या किसी को पर्याप्त मौके न मिलने जैसी कोई चर्चा नहीं होती है.

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैमसन ने पत्रकारों से कहा, "मुझे लगता है कि बाहरी दुनिया के लिए वे (सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा) कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन हम एक टीम हैं और अपने देश के लिए खेल रहे हैं. हम पहले मैच जीतना चाहते हैं, और उसके बाद ही व्यक्तिगत बातों पर ध्यान दिया जाता है. हम यह सोचकर उदास नहीं हो सकते या नेगेटिव सोच नहीं रख सकते कि 'अरे, मुझे मौका नहीं मिला, उसे क्यों मिला?' ऐसी सोच यहाँ काम नहीं आती."

सैमसन ने सोशल मीडिया पर हो रही चर्चाओं के बारे में भी बात की, जहाँ कई पूर्व भारतीय क्रिकेटरों ने ओपनिंग स्पॉट के लिए कॉम्पिटिशन पर अपनी राय दी है. कुछ लोगों का मानना ​​है कि टीम में सैमसन की जगह सूर्यवंशी को खेलना चाहिए, जबकि कुछ का मानना ​​है कि अभिषेक को इस युवा बैटर के लिए अपनी जगह छोड़ देनी चाहिए.

हालांकि सैमसन इंटरनेट पर की गई टिप्पणियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन उन्होंने माना कि उन्होंने पूर्व क्रिकेटरों की कुछ बातें देखी हैं. "मैं वाई-फाई बंद रखने की कोशिश करता हूं, लेकिन कभी-कभी वाई-फाई चालू हो जाता है और कमेंट्स दिख जाते हैं. कोई सीनियर खिलाड़ी कुछ कह देता है. इसलिए मुझे लगता है कि यह बहुत सामान्य बात है."