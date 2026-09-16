वेस्टइंडीज के खिलाफ दो युवाओं को पहली बार मौका, खतरनाक गेंदबाज भी टीम में शामिल, बुमराह और हार्दिक बाहर

पंजाब के नए ऑलराउंडर नमन धीर और जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए भारत की वनडे टीम में पहली बार चुना गया है, जबकि अनुभवी खिलाड़ी हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत को अलग-अलग वजहों से टीम में जगह नहीं मिली. भारत, वेस्टइंडीज के खिलाफ 27 सितंबर से तिरुवनंतपुरम में तीन वनडे और पांच टी20I मैच खेलेगा.

टी20I टीम में ज्यादातर वही खिलाड़ी होंगे जो एशियन गेम्स की टीम में थे, बस यश ठाकुर और विपराज निगम की जगह मयंक यादव और प्रिंस यादव को शामिल किया गया है. हालांकि पांड्या के 20 सितंबर तक फिट होने की उम्मीद है, लेकिन अगर वह यह साबित नहीं कर पाते कि वह इंडिया A के लिए 10 ओवर फेंकने के लिए फ़िट हैं, तो नेशनल सिलेक्शन पैनल उन्हें टीम में नहीं चुनेगा.

रवींद्र जडेजा की वनडे टीम में वापसी

नेशनल सिलेक्शन कमेटी ने नीतीश कुमार रेड्डी को एशियन गेम्स की टीम से हटाकर वेस्टइंडीज़ सीरीज़ के लिए वनडे टीम में शामिल किया है. अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की वनडे टीम में वापसी हुई है. धीर को पंजाब के लिए घरेलू क्रिकेट और मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद टीम में शामिल किया गया है, जबकि नबी को इंग्लिश काउंटी सर्किट में सरे के लिए बेहतरीन प्रदर्शन के बाद नेशनल वनडे टीम में पहली बार बुलाया गया है. वेस्टइंडीज सीरीज से सेलेक्टर्स को अनुभवी खिलाड़ियों के साथ-साथ नए चेहरों को परखने का मौका मिलेगा, और साथ ही जडेजा की भी टीम में वापसी हो रही है.

भारत का सितंबर-अक्टूबर 2026 दौरे का शेड्यूल

27 सितंबर: पहला वनडे- दोपहर 2 बजे, तिरुवनंतपुरम

30 सितंबर: दूसरा वनडे- दोपहर 2 बजे, गुवाहाटी

3 अक्टूबर: तीसरा वनडे- दोपहर 2 बजे, न्यू चंडीगढ़

6 अक्टूबर: पहला टी20- शाम 7 बजे, लखनऊ

9 अक्टूबर: दूसरा टी20- शाम 7 बजे, रांची

11 अक्टूबर: तीसरा टी20- शाम 7 बजे, इंदौर

14 अक्टूबर: चौथा टी20- शाम 7 बजे, हैदराबाद

17 अक्टूबर: पांचवां टी20- शाम 7 बजे, बेंगलुरु

भारत की वनडे टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (उप-कप्तान), ध्रुव जुरेल, नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी, यशस्वी जायसवाल, नमन धीर.

भारत की T20I टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव.

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