VIDEO: वैभव की मिली एक झलक तो झूम उठे पटनावासी, 'जिया हो बिहार के लाला' जैसे नारों से गूंज उठा स्टेडियम

Vaibhav Suryavanshi Wins Hearts With His Gesture To Fans In Patna: वैभव सूर्यवंशी का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें वह फैंस के सामने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं.

फैंस का अभिवादन स्वीकार करते हुए वैभव सूर्यवंशी
  • वैभव सूर्यवंशी ने बिहार की तरफ से रणजी मैच में हिस्सा लिया और टीम की जीत में योगदान दिया
  • वैभव सूर्यवंशी का बल्ला मैच में खास प्रभाव नहीं छोड़ पाया बावजूद इसके बिहार ने अरुणाचल प्रदेश को हराया
  • मैच के बाद मोइन उल हक स्टेडियम में फैन्स ने वैभव को देखने के लिए उत्साह दिखाया और उनका स्वागत नारे लगाकर किया
Vaibhav Suryavanshi Wins Hearts With His Gesture To Fans In Patna: भारतीय टीम के युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी काफी कम समय में ही लोगों के दिलों पर राज करने लगे हैं. वह जहां भी शिरकत करने के लिए जाते हैं. वहां उनके चाहने वालों की भीड़ लग जाती है. हाल ही में उन्होंने बिहार की तरफ से अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ एक रणजी मैच में हिस्सा लिया था. जहां मैच के दौरान उनका बल्ला तो कुछ खास नहीं चला. हालांकि, इसके बावजूद बिहार की टीम पारी और 165 रनों से बाजी मारने में कामयाब रही.   

वैभव का एक झलक पाने के लिए बेकरार दिखे फैंस

पटना के मोइन उल हक स्टेडियम में मैच समाप्त होने के बाद वैभव के चाहने वाले उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार दिखे. युवा स्टार ने अपने चाहने वालों को निराश भी नहीं किया. मैच के बाद 14 वर्षीय प्रतिभाशाली खिलाड़ी मंद-मंद मुस्कान लिए और हाथ हिलाते हुए बाउंड्री रोप तक पहुंचे. जहां उन्हें देखते ही फैंस भाव विभोर हो गए. इस दौरान कुछ लोगों को उनके स्वागत में नारे लगाते हुए पाया गया. 

'जय हो बिहार के लाला' नारे से गूंज उठा स्टेडियम 

वैभव सूर्यवंशी को साक्षात अपने सामने देखकर फैंस खुशी से झूम उठे. कुछ लोगों को इस दौरान 'जिया हो बिहार के लाला' जैसे नारे लगाते हुए देखा गया. जिसका युवा स्टार ने हाथ जोड़कर स्वागत किया. 

वैभव को बनाया गया है उपकप्तान 

बिहार ने रणजी ट्रॉफी 2025 के शुरुआती दो मैचों के लिए वैभव सूर्यवंशी को उपकप्तान, जबकि सकीबुल गनी को कप्तान नियुक्त किया है. बतौर उपकप्तान वैभव अपने पहले रणजी मैच में कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए और 14 रन बनाकर आउट हुए. 

