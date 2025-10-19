IND vs AUS: मिचेल स्टार्क ने फेंकी रोहित शर्मा के सामने क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज गेंद?

Fastest Ball In ODI History? क्रिकेट प्रेमियों के इंतजार का पल समाप्त हो चुका है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज हो चुका है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला आज (19 अक्टूबर 2025) पर्थ में खेला जा रहा है. जहां शुरुआती ओवरों में ही ऑस्ट्रेलियाई स्टार तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क प्रचंड लय में नजर आए. उनकी उम्दा गेंदबाजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने शुरुआती 5 ओवरों के स्पेल में केवल 20 रन खर्च किए. इस बीच उन्हें विराट कोहली के रुप में महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई.

कोहली के विकेट से भी ज्यादा लाइट प्वाइंट रही यह गेंद

विराट कोहली के विकेट से भी ज्यादा चर्चा की विषय रोहित शर्मा के खिलाफ फेंकी गई स्टार्क की एक गेंद रही, जो कि सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रही हैं. बताया जा रहा है कि उन्होंने 'हिटमैन' शर्मा के खिलाफ ओवर की अपनी पहली गेंद 176.5 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी थी. जिसके बाद हर कोई हैरान है.

Mitchell Starc bowled at 176.5khp😱😰 pic.twitter.com/cDpLjRsZ1r — cheeks (@footprint_r) October 19, 2025

स्पीड गन का उड़ रहा है मजाक

अगर आपको भी लगता है कि स्टार्क ने रोहित शर्मा के खिलाफ 176.5 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डाली है, तो एक पल के लिए ठहर जाएं. यह सच नहीं है. क्योंकि रोहित के खिलाफ फेंकी गई वह गेंद स्पीड गन की गलती की वजह से 176.5 किमी प्रति घंटे के स्पीड तक पहुंच गई थी.

140 से 145 किमी प्रति घंटे की स्पीड से गेंदबाजी करते हुए नजर आए स्टार्क

अगर वास्तव में स्टार्क की वह गेंद 176.5 किमी प्रति घंटे की स्पीड से रही होती तो वह इतिहास की सबसे तेज गेंद हो गई होती. मगर वह महज एक मशीनी गलती थी. मैच के दौरान उन्हें 140 से 145 किमी प्रति घंटे की स्पीड से गेंदबाजी करते हुए पाया गया.

शोएब अख्तर के नाम दर्ज है सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड

आपको बता दें कि क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के नाम दर्ज है. जिन्होंने 2003 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ 161.3 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से एक गेंद डाली थी.

