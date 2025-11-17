'बॉल डाल न', पाकिस्तानी गेंदबाज ने किया तंग तो झुंझलाए वैभव सूर्यवंशी, तुरंत ऐसा कर लिया बदला

Vaibhav Suryavanshi Vs Pakistan: राइजिग स्टार्स एशिया कप टी20 के ग्रुप बी मैच में पाकिस्तान ने भारत एक को 8 विकेट से हरा दिया. पाकिस्तान शाहीन्स ने भारत ए को 19 ओवर में 136 रन पर आउट करने के बाद महज 13.2 ओवर में दो विकेट पर आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया. ‘प्लेयर ऑफ द मैच' सदाकत ने 47 गेंद में सात चौके और चार छक्के की मदद से नाबाद 79 रन की पारी खेलने के अलावा तीन ओवर में 12 रन देकर दो विकेट लिये. भले ही मैच में पाकिस्तान को जीत मिली लेकिन पूरे मैच में वैभव सूर्यवंशी छाए रहे. वैभव ने 28 गेंद में 45 रन की ताबड़तोड़ पारी और पाकिस्तानी गेंदबाजों को पूरे समय परेशान किया. जब तक वैभव क्रीज पर मौजूद थे तब तक पाकिस्तानी गेंदबाजों का हाल बुरा था. यही नहीं मैच के दौरान वैभव और पाकिस्तानी गेंदबाज उबैद शाह के बीच एक ऐसा भी पल आया जिसने मैच के रोमांच को चरम पर पहुंचा दिया.

वैभव सूर्यवंशी बनाम उबैद शाह

सूर्यवंशी और पाकिस्तानी तेज़ गेंदबाज़ उबैद शाह के बीच जमकर प्रतिस्पर्धा देखी गई. दोनों एक दूसरे के खिलाफ अपना 100 फीसदी दे रहे थे. कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था. जब भी वैभव, उबैद शाह की गेंद को सही से कनेक्ट नहीं कर पाते तो गेंदबाज सूर्यवंशी को देखकर घूरते मानो वह बल्लेबाज को शॉट खेलने का चैलेंज दे रहे हैं.

वैभव ने पाकिस्तानी गेंदबाज की निकाली हेकड़ी

यह सिलसिला थोड़ी देर चलता रहा लेकिन मैच के तीसरे ओवर में सूर्यवंशी ने तेज़ गेंदबाज़ को जवाब दिया. हुआ ये कि एक गेंद को मिस करने के बाद जब शाह वैभव को घूर रहे थे तो 14 साल के इस बल्लेबाज ने गेंदबाज को जवाब देते हुए कहा, बॉल डाल ना, बॉल डाल देखता क्या है” सूर्यवंशी के ये शब्द स्टंप माइक में रिकॉर्ड हो गई. लेकिन इसके बाद अगली ही गेंद पर, सूर्यवंशी ने इनसाइड-आउट शॉट लगाया और चौका जमाकर पाकिस्तानी गेंदबाज की अकड़ ठिकाने लगा दी. इसका पाकिस्तानी गेंदबाज के पास कोई जवाब नहीं था.

भारत हारा लेकिन सूर्यवंशी की बल्लेबाजी ने काटा गदर

बता दें कि वैभव सूर्यवंशी ने अपनी 45 रन की पारी में 5 चौके और तीन छक्के लगाने में सफल रहे. उन्होंने 160 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाकर धमाका कर दिया. भले ही भारत यह मैच हार गया लेकिन सूर्यवंशी के इस छोटे से धमाके ने फैन्स का दिल जीत लिया. वैभव को सूफ़ियान मुकीम ने लॉग ऑन पर कैच कराकर पवेलियन भेजा.