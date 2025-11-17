लालू यादव के कुनबे में कौन-कौन, तेज प्रताप और तेजस्वी बेटे तो रोहिणी आचार्य समेत 7 बेटियां, जानें कौन क्या करता है 

लालू प्रसाद यादव के परिवार में घमासान मचा है.लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने छोटे भाई तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. बिहार चुनाव परिणाम के बाद उन्होंने तेजस्वी पर बदसलूकी करने से लेकर चप्पल उठाने तक के आरोप लगाए हैं. लालू यादव के दो बेटे और सात बेटियां हैं. हालांकि सारे बेटे-बेटी राजनीति में सक्रिय नहीं हैं. दोनों बेटे तेजप्रताप और तेजस्वी यादव राजनीति में सक्रिय हैं.लालू के दोनों साले साधु यादव और सुभाष यादव का भी सियासत में दबदबा रहा है. लालू यादव के परिवार और सियासत के रिश्ते बेटे-बेटियों के साथ बिहार ही नहीं, यूपी, दिल्ली हरियाणा से लेकर कई राज्यों में फैले हैं. आइए जानते हैं कि उनके परिवार में कौन क्या करता है...

राबड़ी देवी और लालू यादव

लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं.1997 में चारा घोटाले में जब लालू को जेल जाना पड़ा तो राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री पद को संभाला. वो तीन बार बिहार की मुख्यमंत्री पद पर रहीं. 1990 के दशक से 2005 तक बिहार में राजद परिवार की सरकार रही. इसमें लालू और राबड़ी ने सत्ता संभाली.

1. मीसा भारती -राज्यसभा सांसद

मीसा भारती लालू यादव की सबसे बड़ी बेटी हैं. उनका जन्म आपातकाल के दौरान जब लालू जेल में थे, तब हुआ था. इसलिए उनका उसी आंतरिक सुरक्षा कानून मीसा के नाम पर रखा गया. मीसा ज्यादातर दिल्ली में ही रहती हैं और संसद में तमाम मुद्दों पर पार्टी की बात रखती हैं.

पति सॉफ्टेयर इंजीनियर

पेशे से डॉक्टर मीसा भारती ने पटना मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की. लेकिन कभी डॉक्टरी की प्रैक्टिस नहीं की. मीसा ने 2014 में पहली बार पाटलिपुत्र सीट से राजद से लोकसभा चुनाव लड़ा.उस सीट से सांसद और लालू के करीबी रामकृपाल यादव ने भाजपा से ताल ठोंक दी और मीसा हार गईं. फिर उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया गया. मीसा की शादी शैलेश कुमार से हुई है.जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं. उनकी दो बेटी हैं. दिल्ली-एनसीआर में उनके तीन बड़े फॉर्महाउस भी हैं.

2. कौन हैं रोहिणी आचार्य

रोहिणी आचार्य राजनीति में सक्रिय रही हैं. वो सोशल मीडिया में भी राजनीतिक मुद्दों पर बेबाकी से बात रखती हैं.पिता लालू यादव को किडनी देकर उन्होंने मिसाल कायम की थी. रोहिणी आचार्य का विवाह मई 2002 में अमेरिकी कंप्यूटर इंजीनियर राव समरेश सिंह से हुआ था. दोनों की संपत्ति करीब 36 करोड़ रुपये हैं.

तेजस्वी यादव से तनातनी

तेजस्वी के करीबी संजय यादव और रमीज की वजह से रोहिणी आचार्य ने उनके खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है.रोहिणी ने छपरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी के हाथों उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा.लालू को किडनी देकर उनकी जान बचाने वाली आचार्य ने राजनीति से संन्यास का भी ऐलान कर दिया है.

3. कौन हैं चंदा यादव

चंदा यादव भी लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं. हालांकि वो सार्वजनिक तौर पर कम ही दिखती हैं. राजनीति से उन्होंने दूरी बनाए रखी है और परिवार के समारोह में ही दिखती हैं. चंदा यादव की शादी इंडियन एयरलाइंस के पायलट विक्रम सिंह से हुई थी.

4. रागिनी यादव, सपा परिवार से ताल्लुक

लालू के बेटे बेटियों में रागिनी यादव चौथी पायदान पर आती हैं. उनका विवाह सपा नेता मुलायम सिंह यादव के परिवार में हुआ है. रागिनी यादव का विवाह गाजियाबाद के सपा नेता जितेंद्र यादव के पुत्र राहुल यादव से हुआ था. उनकी संपत्ति चुनावी हलफनामे में 100 करोड़ के करीब बताई गई थी.

5. कौन हैं हेमा यादव

पांचवें नंबर पर हेमा यादव भी सियासत से दूर हैं. पेशे से वो इंजीनियर हैं. वो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर चुकी हैं.हेमा यादव की शादी सियासी परिवार के बेटे और दिल्ली के कारोबारी विनीत यादव से हुआ था.

6. अनुष्का यादव उर्फ धन्नू

अनुष्का यादव का विवाह हरियाणा के संपन्न परिवार में हुआ है.इंटीरियर डिजाइनिंग अनुष्का यादव मॉडर्न लाइफस्टाइल में रहती है. राजनीति से उनका दूर-दूर तक वास्ता नहीं है.अनुष्का की शादी कांग्रेस नेता राव अजय सिंह यादव के बेटे चिरंजीव राव से हुई थी.

रोहिणी आचार्य के पति कौन और क्या करते हैं, दोनों के पास कितनी है संपत्ति

7. तेज प्रताप यादव (बड़े बेटे)

लालू यादव ने राजनीति से दूरी बनाते वक्त तेज प्रताप यादव की जगह छोटे बेटे तेजस्वी यादव को पार्टी की कमान सौंपी थी.तेज प्रताप ने जब पिछले साल एक लड़की से अपनी रिलेशनशिप का इजहार किया था तो उन्हें पार्टी और परिवार से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. उनका बांसुरी बजाते, कृष्ण की पोशाक में घूमते हुए भी वीडियो सामने आते रहते हैं. बिहार चुनाव में उन्होंने जनशक्ति जनता दल नाम से नई पार्टी बनाई, लेकिन फेल रहे. लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी पहले विधायक और फिर नीतीश-तेजस्वी की गठबंधन सरकार में मंत्री रहे हैं.

विवादों में तेज प्रताप

हालांकि किसी को थप्पड़ मारने, किसी से सरेआम बदसलूकी करने जैसी घटनाओं से वो हमेशा विवादों में रहे हैं. इंटरमीडिएट तक पढ़े तेज प्रताप भी कुछ कंपनियों में डायरेक्टर रहे हैं. तेज प्रताप 2015 में औरंगाबाद सीट से चुनाव जीते. औरंगाबाद में तेजप्रताप का एक ऑटोमोबाइल शोरूम भी था.पटना में भी बेशकीमती जमीन के वो मालिक हैं, जहां शॉपिंग मॉल को लेकर विवाद भी हुआ था. मथुरा-वृंदावन से लेकर वाराणसी तक वो धर्मस्थलों की यात्रा करते रहते हैं.

तेज प्रताप ने मई 2018 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय की पोती ऐश्वर्या राय से शादी की थी, लेकिन कुछ महीनों में तलाक की खबरें आ गईं. ससुर चंद्रिका राय को 2019 में राजद का टिकट मिला तो तेज प्रताप ने विरोध किया.

तेजस्वी-रोहिणी के बीच 'चप्पल कांड' तो क्लाइमेक्स है, पढ़िए गृह कलह की पूरी पटकथा

8. राजलक्ष्मी यादव

राजलक्ष्मी यादव की शादी भी सियासी परिवार में हुई. इससे लालू यादव के परिवार का दायरा और भी बढ़ गया है. राजलक्ष्मी की शादी मुलायम सिंह यादव के पोते और अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप सिंह यादव से हुई थी.

9. तेजस्वी यादव के पास पार्टी की कमान

परिवार में सबसे छोटे राजद नेता तेजस्वी यादव के हाथों में राष्ट्रीय जनता दल की कमान है. तेजस्वी यादव ने 9 दिसंबर 2021 को अपनी मित्र और ईसाई परिवार में जन्मीं रेचल गोडिन्हो से विवाह किया था. दोनों दिल्ली के डीपीएस स्कूल आरके पुरम में साथ पढ़े थे. रेचल का नाम शादी के बाद राजश्री यादव हो गया है.

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025: तेजस्वी यादव की वो एक बड़ी भूल, जो बनी RJD की तबाही का कारण

तेजस्वी यादव 28 साल की उम्र में विधायक बने

नौवीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ने के बाद तेजस्वी ने कभी क्रिकेट में भी करियर बनाने की सोची थी.तेजस्वी यादव सिर्फ 28 साल की उम्र में 2015 में पहली बार राघोपुर सीट से राजद विधायक बने. नीतीश के साथ जब राजद की सरकार बनी तो तेजस्वी डिप्टी सीएम बने. तेजस्वी 2015 और 2017 में बिहार के डिप्टी सीएम रहे हैं. रेलवे होटल टेंडर घोटाले में सीबीआई ने उन पर केस दर्ज किया है.