RR vs GT: 'कोई डर नहीं, सिर्फ...', वैभव सूर्यवंशी का बड़ा ऐलान, IPL में ऐतिहासिक शतक लगाकर क्रिकेट जगत को किया हैरान

Vaibhav Suryavanshi on His First IPL Century GT vs RR: वैभव सूर्यवंशी के ऐतिहासिक शतक और यशस्वी जायसवाल के नाबाद 70 रनों की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने सोमवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के 47वें मैच में गुजरात टाइटन्स पर आठ विकेट से शानदार जीत दर्ज की. घरेलू टीम ने 15.5 ओवर में 212/2 रन बनाए और 25 गेंद शेष रहते जीत हासिल कर अपने नेट रन-रेट में भारी इजाफा किया. सूर्यवंशी की 101 रनों की पारी, जिसमें उन्होंने 11 गगनचुंबी छक्के और सात चौके लगाए, ने मनीष पांडे (19 वर्ष 253 दिन), ऋषभ पंत (20 वर्ष 218 दिन) और देवदत्त पडिक्कल (20 वर्ष 289 दिन) को पीछे छोड़ते हुए टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे कम उम्र के शतक बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने यह कारनामा 14 वर्ष 32 दिन की उम्र में किया था.

VAIBHAV SURYAVANSHI - REMEMBER THE NAME.🌟



- The Whole stadium, Gujarat & Rajsthan players giving standing ovation & appreciating Vaibhav innings. 🫡pic.twitter.com/fjxHrSpefn — Tanuj (@ImTanujSingh) April 28, 2025

वैभव सूर्यवंशी ने शतक लगाने के बाद कहा

यह बहुत अच्छा अहसास है. यह आईपीएल में मेरा पहला शतक है और यह मेरी तीसरी पारी है. टूर्नामेंट से पहले अभ्यास के बाद यहां परिणाम दिखा है. मैं बस गेंद देखता हूं और खेलता हूं. जायसवाल के साथ बल्लेबाजी करना अच्छा है, वह मुझे बताते हैं कि क्या करना है और वह पॉजिटिव चीजों को बताते हैं. आईपीएल में शतक बनाना मेरा सपना रहा है और आज यह सच हो गया. कोई डर नहीं है. मैं ज्यादा नहीं सोचता, मैं सिर्फ खेलने पर ध्यान लगाता हूं.

Vaibhav Suryavanshi won 4 Awards including player of the match award.



- VAIBHAV, THE FUTURE. ⭐️ pic.twitter.com/qQaQQ1fpN8 — Tanuj (@ImTanujSingh) April 28, 2025

यह टूर्नामेंट का दूसरा सबसे तेज शतक भी है, इससे पहले क्रिस गेल ने 30 गेंदों में शतक बनाया था. यह किसी भारतीय द्वारा बनाया गया सबसे तेज शतक है, जिसने यूसुफ पठान के 37 गेंदों में शतक बनाने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.