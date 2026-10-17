4 मैच से बेंच पर बैठे वैभव सूर्यवंशी का टूटा सब्र, वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी टी20 से पहले किया इमोशनल पोस्ट

भारत और वेस्टइंडीज के खिलाफ मौजूदा टी20 सीरीज में वैभव सूर्यवंशी को अभी तक डेब्यू का मौका नहीं मिला है. 15 वर्षीय बल्लेबाज चारों मैचों में टीम का हिस्सा रहे, लेकिन अंतिम एकादश में जगह नहीं बना सके. टीम प्रबंधन ने शुरुआत से ही संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी को बरकरार रखा है. बेंगलुरु में होने वाले पांचवें और निर्णायक मुकाबले से पहले वैभव की एक सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा में है. युवा बल्लेबाज ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, "अभी भी विश्वास है."

सीरीज फिलहाल 2-2 की बराबरी पर है और ऐसे में अंतिम मुकाबले की प्लेइंग इलेवन को लेकर भी चर्चाएं हैं. हालांकि टीम प्रबंधन की ओर से अब तक किसी बदलाव का संकेत नहीं दिया गया है. वैभव को लेकर मुख्य कोच गौतम गंभीर पहले ही अपनी राय स्पष्ट कर चुके हैं. उनका कहना है कि मौजूदा खिलाड़ियों को हटाकर सिर्फ किसी नए खिलाड़ी को मौका देने का फैसला सही नहीं होगा.

गंभीर ने संजू सैमसन का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खुद को साबित किया है. उनके मुताबिक कुछ मैचों में प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहने का मतलब यह नहीं कि खिलाड़ी पर भरोसा खत्म कर दिया जाए. टीम उसी संयोजन के साथ आगे बढ़ रही है, जिसने हाल के बड़े टूर्नामेंटों में सफलता हासिल की है.

वैभव के बारे में गंभीर ने कहा था, "उसे अपने मौके का इंतजार करना होगा. हम जानते हैं कि उसमें प्रतिभा है, लेकिन जो खिलाड़ी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें प्राथमिकता मिलती है. जब वैभव को मौका मिलेगा तो उसे पर्याप्त अवसर भी दिए जाएंगे."

वैभव को हाल के महीनों में वीवीएस लक्ष्मण की देखरेख वाली टीमों में खेलने का मौका मिला था, लेकिन सीनियर भारतीय टीम के लिए उनका इंतजार अभी जारी है.

अब नजर बेंगलुरु में होने वाले आखिरी मुकाबले पर है. देखना होगा कि टीम प्रबंधन विजयी संयोजन के साथ मैदान पर उतरता है या फिर वैभव सूर्यवंशी को आखिरकार भारत के लिए पहला मैच खेलने का मौका मिलता है.





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