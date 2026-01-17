विज्ञापन
विशेष लिंक

INDU19 vs BANU19: यूथ ODI में सबसे ज्यादा रन वाले बल्लेबाज , वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड

Vaibhav Sooryavanshi, INDU19 vs BANU19 : 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया है. वैभव अब यूथ ओडीआई में भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में कोहली से आगे निकल गए हैं.

Read Time: 2 mins
Share
INDU19 vs BANU19: यूथ ODI में सबसे ज्यादा रन वाले बल्लेबाज , वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड
Vaibhav Suryavanshi Break Virat Kohli’s Record
  • वैभव सूर्यवंशी ने 14 साल की उम्र में अंडर-19 यूथ वनडे में विराट कोहली का रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है
  • कोहली ने अंडर-19 वनडे में 28 मैचों में कुल 978 रन बनाए थे, जबकि वैभव उनसे आगे निकल गए हैं
  • भारत की ओर से अंडर-19 वनडे में सबसे ज्यादा रन विजय जोल के नाम हैं, जिन्होंने 36 मैचों में 1404 रन बनाए हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Vaibhav Suryavanshi record: 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. वैभव अब अंडर 19 यूथ वनडे में भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में कोहली से आगे निकल गए हैं. कोहली ने अंडर 19 यूथ वनडे में 28 मैच खेलकर कुल 978 रन बनाए हैं तो वहीं, अब वैभव इस मामले में उनसे आगे निकल गए हैं. बता दें कि भारत की ओर से अंडर 19 वनडे में सबसे ज्यादा रन विजय जोल के नाम है जिन्होंने 36 मैच में 1404 रन बनाए हैं, दूसरे नंबर पर जायसवाल हैं. यशस्वी जायसवाल ने 27 मैच में 1386 रन बनाए हैं, तीसरे नंबर पर तन्मय श्रीवास्तव हैं जिनके नाम 34 मैच में 1316 रन दर्ज है. उन्मुक्त चंद ने 21 मैच में 1149 रन बनाने का कमाल किया है. शुभमन गिल ने 16 मैच में 1149 रन बनाए हैं. सरफराज खान ने 33 मैच में 1080 रन बनाने का कमाल किया है. मैच में वैभव ने 72 रन की पारी खेली.

बता दें कि वैभव सूर्यवंशी ने 14 साल और 294 दिन की उम्र में U19 वर्ल्ड कप में डेब्यू किया था. वैभव 15 साल का होने से पहले वर्ल्ड कप मैच खेलने वाले पहले भारतीय हैं. इससे पहले, U19 ग्लोबल टूर्नामेंट में सबसे कम उम्र के भारतीय डेब्यू करने वाले खिलाड़ी कुमार कुशाग्र थे, जिन्होंने 2020 में श्रीलंका के खिलाफ एक मैच खेला था, जब वह 15 साल और 88 दिन के थे. अंडर 19 वर्ल्ड कप में अपने पहले मैच में वैभव यूएसए के खिलाफ केवल दो रन ही बना पाए थे.

Latest and Breaking News on NDTV

भारत प्लेइंग इलेवन
आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), कनिष्क चौहान, हरवंश पंगालिया, आरएस अंबरीश, हेनिल पटेल, दीपेश देवेन्द्रन, खिलान पटेल

बांग्लादेश प्लेइंग इलेवन
एमडी रिफत बेग, ज़वाद अबरार, मोहम्मद अज़ीज़ुल हकीम तमीम (कप्तान), कलाम सिद्दीकी अलीन, मोहम्मद रिज़ान होसन, मोहम्मद फरीद हसन फैसल (विकेटकीपर), मोहम्मद समियुन बसीर रतुल, शेख पावेज़ जिबोन, अल फहद, साद इस्लाम रज़िन, इकबाल हुसैन इमोन

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Vaibhav Suryavanshi, Virat Kohli, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now