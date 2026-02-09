लाहौर में ICC, PCB और BCB के बीच हुई मीटिंग में क्या-क्या हुआ? किस बात को लेकर थर्राया पाकिस्तान, जानें सबकुछ

ICC vs PCB: पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मिलने वाले हैं, ताकि ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 में होने वाले पाकिस्तान-भारत मैच पर चर्चा की जा सके, जो 15 फरवरी को श्रीलंका में होना है. यह मीटिंग ICC के अनुरोध पर हो रही है, और उम्मीद है कि नकवी इस हाई-प्रोफाइल मैच के बारे में प्रधानमंत्री से औपचारिक निर्देश लेंगे. सूत्रों ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि मैच पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ही लेंगे.

ऐसा समझा जाता है कि ICC के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा, जो सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें तनाव कम करने और इस मुद्दे पर बातचीत को आसान बनाने के प्रयास में PCB के साथ अनौपचारिक बातचीत शुरू करने का काम सौंपा गया है. रिपोर्ट्स में दावा किया कि ख्वाजा से इस बहुप्रतीक्षित मैच से जुड़ी चिंताओं को हल करने में मदद करने के लिए मध्यस्थ के रूप में काम करने के लिए कहा गया था. ऐसे में जानते हैं इस मीटिंग में किसने क्या बात की और क्या शर्तें रखी.

ICC, PCB और BCB के बीच हुई मीटिंग में क्या-क्या हुआ

1. मोहसिन नकवी, PCB का प्रतिनिधित्व करते हुए: नकवी ने बांग्लादेश की सुरक्षा चिंताओं को संभालने के तरीके में "दोहरे मापदंड" के लिए ICC की आलोचना की और बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने को "अन्याय" बताया. वह पाकिस्तान के बहिष्कार के रुख पर कायम रहे, लेकिन सुझाव दिया कि अगर 'तीन मांगें' मान ली जाएं तो कोई समाधान निकल सकता है.

पाकिस्तान की 3 मांगें:

- बांग्लादेश के लिए बढ़ा हुआ मुआवजा

- बाहर किए जाने के बावजूद बांग्लादेश के लिए भागीदारी शुल्क

- भविष्य में ICC इवेंट के लिए मेज़बानी के अधिकार

2. अमीनुल इस्लाम बुलबुल, BCB के प्रतिनिधि: लाहौर में उनकी मौजूदगी को बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद पाकिस्तान के साथ एकजुटता दिखाने के तौर पर देखा गया. लेकिन, उन्होंने विवाद को सुलझाने की कोशिशों के तहत ICC-PCB बातचीत में भी हिस्सा लिया और टीम के भारत जाने से मना करने के बाद टूर्नामेंट से बाहर होने पर बांग्लादेश का पक्ष रखा.

3. इमरान ख्वाजा, ICC के प्रतिनिधि: ख्वाजा खास तौर पर मध्यस्थता करने और भारत-पाकिस्तान मैच को "बचाने" के लिए लाहौर गए थे, जिस पर पूरे T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनेंशियल भविष्य टिका हुआ है. ख्वाजा समेत ICC अधिकारियों ने PCB से बॉयकॉट के लिए इस्तेमाल किए गए फोर्स मेज्योर क्लॉज के बारे में भी स्पष्टीकरण मांगा और उसकी शर्तों और नतीजों के बारे में बताया.

4. PCB के बॉयकॉट करने पर फाइनेंशियल नतीजे क्या हो सकते हैं?

अगर PCB बॉयकॉट करता है, तो उसे गंभीर फाइनेंशियल नतीजों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें लगभग 2200 करोड़ रुपये का नुकसान शामिल है. इससे न सिर्फ ICC बल्कि दूसरे क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंका की इकॉनमी भी प्रभावित होगी, जो मैच होस्ट करने पर निर्भर करती है. इसके अलावा, रेवेन्यू कम होने के कारण PCB को खिलाड़ियों की सैलरी देने और पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) को मैनेज करने में भी मुश्किल हो सकती है.

भारत-पाक मैच होने की संभावना

कुल मिलाकर मीटिंग में माहौल पॉजिटिव है, और अगले 24 घंटों में T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की ओर भारत का बॉयकॉट खत्म होने की संभावना है. उम्मीद यही है कि फैन्स को भारत और पाक के बीच सुपरहिट मुकाबला देखने को मिलेगा.