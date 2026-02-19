VIDEO: वैभव सूर्यवंशी का IPL से पहले प्रैक्टिस सेशन में आया तूफान, धमाकेदार छक्के से तोड़ दिया पानी का पाइप

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) के आगाज में अभी काफी दिन शेष हैं. मगर आगामी टूर्नामेंट की गंभीरता को देखते हुए कई टीमों ने अभी से तैयारी करनी शुरु कर दी है. राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) की टीम भी इस मामले में पीछे नहीं है. कई खिलाड़ी प्रैक्टिस सेशन में जमकर पसीना बहा रहे हैं. जिसमें युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) का भी नाम शामिल है. वैभव आगामी सीजन में छा जाने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं. इसलिए वह प्रैक्टिस सेशन में जमकर मेहनत कर रहे हैं.

वैभव सूर्यवंशी ने जोरदार छक्के से तोड़ दिया पानी का पाइप

प्रैक्टिस सेशन के दौरान वैभव सूर्यवंशी एक अलग ही लय में नजर आए. मौका मिलते ही उन्होंने जोरदार तरीके से एक पुल लगाया. जिसमें इतनी ताकत थी कि वह काफी दूर जाकर गिरी. बदकिस्मती से यह गेंद जहां जाकर गिरी. वहां से पानी की पाइप गुजर रही थी. परिणाम यह रहा कि गेंद लगने से पाइप टूट गया और पानी बहने लगा.

वैभव ने नहीं दी 10वीं की परिक्षा

आपको बता दें कि वैभव सूर्यवंशी ने अपनी कक्षा 10वीं की परीक्षा देने के बजाय क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला लिया है. मौजूदा समय में वह राजस्थान रॉयल्स की टीम के साथ प्रैक्टिस सेशन में व्यस्त हैं. होनहार खिलाड़ी ने 2025-26 में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए हर किसी को प्रभावित किया है.

