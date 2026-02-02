IND19 vs PAK19: पाक खिलाड़ी चाह रहा था हाथ मिलाने लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने ऐसे मुंह मोड़ लिया, Video

Vaibhav Sooryavanshi : भारत ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-6 मुकाबले में पाकिस्तान को 58 रन से मात दी.इसी के साथ टीम इंडिया ने सेमीफाइनल-2 में जगह बना ली है, जहां 4 फरवरी को उसका सामना अफगानिस्तान से होगा. पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 33.3 ओवरों में जीत की दरकार थी, लेकिन टीम इंडिया ने न सिर्फ सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया, बल्कि इस मैच को भी अपने नाम कर लिया. वहीं, मैच के दौरान एक बार फिर भारतीय खिलाड़ियों ने हैंडशेक पॉलिसी जारी रखी और पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया.

हालांकि जब भारतीय टीम ने मैच जीता तो एक -दो पाकिस्तानी खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ी के करीब से निकल रहे थे. पाक खिलाड़ियों को देख कर लग रहा था कि वो किसी तरह से भारत के खिलाड़ी से हाथ मिला ले. एक समय वैभव सूर्यवंशी के पास एक पाकिस्तानी खिलाड़ी खड़ा था. ऐसा लग रहा था कि वह खिलाड़ी वैभव से हाथ मिलाना चाह रहा लेकिन वैभव ने तुरंत ही भांप लिया और अपना मुंह फेर लिया. वैभव ने ऐसा कर फैन्स का दिल जीत लिया. वहीं, वह पाक खिलाड़ी तुरंत ही वहां से निकल पड़ा.

🚨 HANDSHAKE CONTROVERSY IN U-19 WORLD CUP INDIA VS PAKISTAN MATCH 🚨



- Indian team refuses to shake hands with Pakistan team after the match. 🇮🇳🤝🇧🇩



What's your take 🤔



#ISN29 #U19WorldCup #IndianCricket @BCCI pic.twitter.com/UVpgtYbGh4 — lndian Sports Netwrk (@IS_Netwrk29) February 1, 2026

वहीं, मैच की बात करें तो क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में रविवार को टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 49.5 ओवरों में 252 रन पर सिमट गई. टीम इंडिया 47 के स्कोर पर अपने 3 विकेट खो चुकी थी.यहां से विहान मल्होत्रा ने वेदांत त्रिवेदी के साथ चौथे विकेट के लिए 62 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 100 के पार पहुंचा दिया. विहान 43 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद वेदांत त्रिवेदी ने मोर्चा संभाला.

वेदांत ने 98 गेंदों में 68 रन की पारी खेली, जिसमें 1 छक्का और 2 चौके शामिल रहे. वहीं, कनिष्क चौहान ने 35 रन बनाए, जबकि आरएस अंबरीश ने 29 रन का योगदान टीम के खाते में दिया.

पाकिस्तान की तरफ से अब्दुल सुभान ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए. वहीं, मोहम्मद सैय्याम ने 2 विकेट निकाले. अली रजा, अहमद हुसैन, मोमिन कमर और अली हसन ने 1-1 विकेट अपने नाम किया.

इसके जवाब में पाकिस्तानी टीम 46.2 ओवरों में महज 194 रन पर सिमट गई. हमजा जहूर और समीर मिन्हास की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 23 रन जुटाए. समीर 9 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद हमजा ने उस्मान खान के साथ दूसरे विकेट के लिए 65 रन जुटाए.

हमजा 49 गेंदों में 8 चौकों के साथ 42 रन बनाकर आउट हुए। यहां से उस्मान खान ने कप्तान फरहान यूसुफ के साथ तीसरे विकेट के लिए 63 रन जुटाकर टीम को जीत की पटरी पर ला दिया था। फरहान ने 38 रन का योगदान टीम के खाते में दिया.

पाकिस्तान ने 151 के स्कोर पर कप्तान फरहान का विकेट गंवाया, जिसके बाद भारत ने मैच में शानदार वापसी करते हुए जीत दर्ज की. टीम इंडिया की तरफ से खिलन पटेल ने 35 रन देकर 3 विकेट हासिल किए, जबकि कप्तान आयुष म्हात्रे ने 21 रन देकर 3 विकेट निकाले. इनके अलावा, अंबरीश, हेनिल पटेल, कनिष्क चौहान और विहान मल्होत्रा ने 1-1 विकेट अपने नाम किया.

(IANS के इनपुट के साथ)