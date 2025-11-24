विज्ञापन
T20I में हैट्रिक लेने वाले पाकिस्तान के चार गेंदबाज, सबसे पहले इस खिलाड़ी ने किया था अद्भुत कारनामा

Usman Tariq T20I Hat-Trick PAK vs ZIM: पाकिस्तान के खिलाफ 196 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे 19 ओवर में 126 रन पर आउट हो गई और 69 रन के बड़े अंतर से मुकाबला हार गई.

Usman Tariq T20I Hat-Trick PAK vs ZIM: पाकिस्तान ने रविवार को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में जिम्बाब्वे को 69 रन से हराकर त्रिकोणीय टी20 सीरीज के फाइनल में जगह बना ली. दाएं हाथ के स्पिनर उस्मान तारिक के लिए ये मैच यादगार रहा. तारिक ने हैट्रिक विकेट लेते हुए टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. वह अंतरराष्ट्रीय टी20 में हैट्रिक विकेट लेने वाले पाकिस्तान के चौथे गेंदबाज बने. उस्मान तारिक ने मैच में बेहतरीन गेंदबाजी की और 4 ओवर में मात्र 18 रन देकर 4 विकेट झटके.

इस दौरान उन्होंने हैट्रिक विकेट लिया. तारिक जिम्बाब्वे की पारी का 10वां ओवर कर रहे थे. इस ओवर की दूसरी, तीसरी और चौथी गेंद पर उन्होंने विकेट लिया और अंतरराष्ट्रीय टी20 में हैट्रिक लेने वाले चौथे पाकिस्तानी गेंदबाज बन गए. उस्मान को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. 

उस्मान ने अपने दूसरे ही मैच में ये उपलब्धि हासिल की है. उनसे पहले फहीम अशरफ, मोहम्मद हसनैन और मोहम्मद नवाज हैट्रिक ले चुके हैं. 

मैच की बात करें तो पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 195 रन बनाए थे. सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने 41 गेंद पर 3 छक्के और 4 चौकों की मदद से 63 रन की पारी खेली. वहीं बाबर आजम ने 52 गेंद पर 2 छक्के और 7 चौके लगाते हुए 74 रन बनाए. सातवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए फखर जमान ने 3 छक्के और 1 चौके की मदद से 10 गेंद पर 27 रन की पारी खेली. जिम्बाब्वे के लिए सिकंदर रजा ने 2, जबकि रिचर्ड न्गवारा और ब्रैड इवांस ने 1-1 विकेट लिए. 

196 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे 19 ओवर में 126 रन पर आउट हो गई और 69 रन के बड़े अंतर से मुकाबला हार गई. जिम्बाब्वे की तरफ से रेयान बर्ल एकमात्र ऐसे बल्लेबाज रहे जिन पर पाकिस्तानी गेंदबाजों का कोई प्रभाव नहीं दिखा. रेयान ने 49 गेंद पर 2 छक्के और 8 चौके लगाते हुए नाबाद 67 रन की पारी खेली. कप्तान सिकंदर रजा ने 18 गेंद पर 23 रन बनाए. 

पाकिस्तान के लिए उस्मान तारिक ने 4 और मोहम्मद नवाज ने 2 विकेट लिए. नसीम शाह, वसीम जूनियर और फहीम अशरफ को 1-1 विकेट मिला. 

