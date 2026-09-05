यूपी T20 लीग में भुवनेश्वर कुमार और रिंकू सिंह के बीच होगी सबसे बड़ी जंग, जानिए कब-कहां देख सकेंगे फाइनल मैच

यूपी T20 लीग के ग्रैंड फाइनल में रविवार को लखनऊ फाल्कन्स का मुकाबला मेरठ मावेरिक्स से होगा. यह मैच अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस खिताबी मुकाबले में भारत के जाने-माने अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी आमने-सामने होंगे, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार की कप्तानी वाली लखनऊ फाल्कन्स का मुकाबला रिंकू सिंह की मेरठ मावेरिक्स से होगा.

मेरठ मावेरिक्स ने सभी चार सीजन में फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है और वे अपना दूसरा खिताब जीतने की कोशिश में हैं, जबकि लखनऊ फाल्कन्स पहली बार फाइनल में पहुंची है और अपने घरेलू दर्शकों के सामने पहली बार ट्रॉफी उठाने का लक्ष्य बना रही है.

लगातार सात मैच जीतकर फाइनल में पहुंची लखनऊ

लखनऊ फाल्कन्स लगातार सात मैच जीतकर फाइनल में पहुंच रही है. टूर्नामेंट की मुश्किल शुरुआत के बाद यह एक शानदार वापसी है, क्योंकि उन्होंने अपने शुरुआती चार मैचों में से तीन मैच गंवा दिए थे. फाल्कन्स ने वापसी करते हुए अपने अगले छह लीग मैचों में से पांच जीते (एक मैच बारिश के कारण रद्द हो गया) और 13 अंकों के साथ स्टैंडिंग में दूसरे स्थान पर रही.

भुवनेश्वर के स्पेल ने निभाई अहम भूमिका

उन्होंने क्वालिफायर 1 में मेरठ पर शानदार जीत के साथ सीधे फाइनल में अपनी जगह पक्की की, जिसमें कप्तान भुवनेश्वर के 4-10 के निर्णायक स्पेल ने अहम भूमिका निभाई. फाल्कन्स के अभियान को अजीत वर्मा और मोहम्मद सैफ के लगातार अच्छे बल्लेबाजी प्रदर्शन से मजबूती मिली है, जिन्होंने क्रमशः 263 और 233 रन बनाए हैं. लेग-स्पिन ऑलराउंडर विपराज निगम ने निचले क्रम में अहम मौकों पर अच्छा प्रदर्शन किया है, 160 के करीब स्ट्राइक रेट बनाए रखने के साथ-साथ 11 विकेट भी लिए हैं.

पॉइंट्स टेबल में टॉप पर मेरठ मावेरिक्स

उनकी गेंदबाजी यूनिट उनकी मुख्य ताकत बनी हुई है, जिसकी कमान किफायती गेंदबाजी करने वाले भुवनेश्वर (6 से कम की इकॉनमी रेट से 13 विकेट) और साथी तेज गेंदबाज अभिनंदन सिंह संभाल रहे हैं, जो 21 विकेट के साथ पर्पल कैप की दौड़ में दूसरे स्थान पर हैं. वहीं, मावेरिक्स ने सीजन की शुरुआत में ही लगातार सात जीत दर्ज करके अपना दबदबा बनाया और आखिरकार 15 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप स्थान हासिल किया.

सीजन के आखिर में खराब दौर (जिसमें एक मैच बारिश के कारण रद्द होना, लगातार दो लीग हार और क्वालिफ़ायर 1 में हार शामिल थी) के बावजूद, मावेरिक्स ने क्वालिफ़ायर 2 में नोएडा किंग्स को छह विकेट से हराकर अपनी काबिलियत साबित की और हर UP T20 लीग फ़ाइनल में पहुंचने का अपना शानदार रिकॉर्ड बरकरार रखा.

मेरठ की बल्लेबाजी लाइनअप में टूर्नामेंट के सबसे विस्फोटक खिलाड़ी शामिल हैं. ओपनर स्वास्तिक चिकारा ने 166.49 के स्ट्राइक रेट से 308 रन बनाए हैं, जबकि कप्तान रिंकू ने 171 के स्ट्राइक रेट (जो टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा है) से 240 रन बनाकर टीम को मज़बूती से फिनिश करने में मदद की है.

गेंदबाजी की कमान लेग-स्पिनर ज़ीशान अंसारी ने संभाली है, जो 6.79 की इकॉनमी से 23 विकेट लेकर टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में सबसे आगे हैं. यश गर्ग ने भी अहम ऑल-राउंड योगदान दिया है. उन्होंने टूर्नामेंट के पहले मैच में जीत दिलाने वाला प्रदर्शन किया और क्वालिफायर 2 में तीन विकेट लेने के साथ-साथ नाबाद अर्धशतक जड़कर शानदार खेल दिखाया. दोनों टीमों के पास ट्रॉफी जीतने में सक्षम संतुलित स्क्वाड हैं, इसलिए रविवार का फाइनल मुकाबला UP T20 लीग 2026 का चैंपियन तय करने के लिए एक कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है.

फैंस कैसे और कहां देखें फाइनल मुकाबला?

यूपी टी20 लीग 2026 के फाइनल मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड पर देख सकते हैं. इसके लिए आपको फैनकोड का पास या सब्सक्रिप्शन लेना होगा. टीवी पर इसका सीधा प्रसारण उपलब्ध नहीं है.

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