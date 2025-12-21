विज्ञापन
सरफराज की वो सीख जिससे पाकिस्तान ने फाइनल में की बेखौफ बल्लेबाजी, भारत को दिया बड़ा टोटल

अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत के सामने 347 रन बनाए. भारत के सामने पाकिस्तान की इस बेखौफ बल्लेबाजी के पीछे सीनियर टीम के पूर्व कप्तान और टीम के मेटॉर सरफराज अहमद की सीख ने बड़ी भूमिका निभाई.  

दुबई:

Under 19 Asia Cup 2025 Final: दुबई में खेले जा रहे अंडर 19 एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ बेखौफ बल्लेबाजी की. टॉस हार कर पहले बैटिंग करने उतरी पाकिस्तान की टीम एक बार तो 400 के आस-पास के टारगेट की ओर बढ़ रही थी. लेकिन समीर मिन्हास के आउट होने के बाद भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की. जिससे पाकिस्तान की टीम 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 347 रन बना सकी. अब भारत को यह मुकाबला और ट्रॉफी जीतने के लिए 300 गेदों में 348 रन बनाने होंगे. फाइनल में भारत के सामने पाकिस्तान की इस बेखौफ बल्लेबाजी के पीछे सीनियर टीम के पूर्व कप्तान और टीम के मेटॉर सरफराज अहमद की सीख ने बड़ी भूमिका निभाई.  

सरफराज ने पाकिस्तानी जूनियर्स को दी ये सीख

सरफराज ने फाइनल में भारत से भिड़ंत से पहले पाकिस्तानी टीम को बड़ी सीख दी थी. उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तानी जूनियर्स पहले मैच की हार को भूल जाएं तो बहुत अच्छा होगा. सरफराज ने टेलीकॉमएशिया को बताया, "अगर यह चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जैसा रहता है, तो बहुत अच्छा होगा. मैंने खिलाड़ियों को 2017 के उस इवेंट के बारे में बताया है, इसलिए यह खिलाड़ियों पर निर्भर करता है कि वे इस मौके को यादगार बनाएं."

सरफराज ने कहा था- बिना डरें खेले, आक्रामक बल्लेबाजी करें

सरफराज ने माना कि पाकिस्तान ग्रुप मैच में भारत के विरुद्ध खराब बल्लेबाजी की वजह से हारा. उन्होंने कहा, "हमने भारतीय टीम को 240 रन पर समेट दिया था, जो चेज करने के लिए एक अच्छा स्कोर था, लेकिन फिर बहुत धीमी बैटिंग की. अब मैंने खिलाड़ियों से कहा है कि वे आक्रामक बल्लेबाजी करें और किसी भी चीज से न डरें."

सरफराज की इस सीख का असर पाकिस्तान की बल्लेबाजी पर देखने को मिली. इसे लीड ओपनर समीर मिन्हास ने किया. समीर ने ताबड़तोड़ अंदाज में बैंटिग करते हुए 113 गेंदों पर 172 रन बनाए. समीर ने इस पारी में 17 चौके और 9 छक्के लगाए. समीर की इस बल्लेबाजी के दम पर पाकिस्तान ने 347 रन बनाए.  

सरफराज चाहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का 2017 का हो दोहराव

पाकिस्तान अंडर-19 टीम के मेंटॉर सरफराज अहमद चाहते हैं कि पाकिस्तान इस मुकाबले में चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का दोहराव करे. सरफराज की कप्तानी में पाकिस्तान ने 18 जुलाई 2017 को लंदन में खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में 4 विकेट खोकर 338 रन बनाए थे. इसके जवाब में भारतीय टीम महज 158 रन पर सिमट गई थी. पाकिस्तान ने 124 रन से यह मुकाबला अपने नाम किया था.

India U19, Pakistan U19, Asia Cup 2025, Cricket
