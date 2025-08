Kumar Dharmasena: अंपायर के एक्शन पर मचा बवाल, रिव्यू बचाने के लिए की इंग्लैंड की मदद?

Kumar Dharmasena Actions Under Scanner: भारत-इंग्लैंड टेस्ट मैच के पहले दिन (IND vs ENG, 5th Test Day 1) अंपायर कुमार धर्मसेना (Umpire Kumar Dharmasena viral act) को लेकर बवाल मच गया है. दरअसल, पांचवें टेस्ट मैच के पहले दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने बवाल मचा दिया. हुआ ये कि भारत की पारी के 13वें ओवर की दूसरी गेंद इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोश टंग ने साई सुदर्शन (Sai Sudharsan vs Josh Tongue) को तेज य़ॉर्कर फेंकी, गेंद उनसे पैड पर जा लगी. जिसके बाद गेंदबाज ने LBW की अपील की, कुमार धर्मसेना ने अपील ठुकरा दी लेकिन इसके साथ ही उन्होंने हाथ के इशारे से दिखाया कि गेंद पहले बल्ले से लगी थी.

अंपायर के इशारे को देखकर इंग्लैंड खिलाड़ियों ने रिव्यू लेने का फैसला नहीं किया. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है. धर्मसेना के इस इशारे के कारण इंग्लैंड ने डीआरएस नहीं लिया और उनका रिव्यू बच दिया जिसको लेकर अब सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है. (Did Kumar Dharmasena save a DRS for England)

Why is Sri Lankan umpire Kumar Dharmasena telling the English bowler that it's a clear edge by showing his fingers?@ICC what's going on ? Clearly he is fixing there because he showed that signal that's why English fielders don't appeal after that and don't go for review… pic.twitter.com/hkqu6UFd2X — MK (@mkr4411) July 31, 2025

Is Kumar Dharmasena Helping England Bowlers ??



By explaining the reason of Denying an appeal 🤔🤔#INDvsENG #INDvsENGTest pic.twitter.com/Chu6RitSAq — Mayank (@mayankcdp) July 31, 2025

Hope @ICC watched that Dharamsena indoicated to England that the ball hit the bat first... Its not his job to help England in making a call to go for DRS. That was brain fade — Amit (@nottheamit) July 31, 2025

Experts react as #KumarDharmasena makes a lightning-quick LBW call on #SaiSudharsan ⚡



Did he judge it too quickly or just perfectly? 👀#ENGvIND 👉 5th TEST, DAY 1 | LIVE NOW on JioHotstar 👉 https://t.co/04PYjgM7su pic.twitter.com/LJuKFV5Own — Star Sports (@StarSportsIndia) July 31, 2025

एटकिंसन (31 रन पर दो विकेट) और टंग (47 रन पर दो विकेट) की उम्दा गेंदबाजी के सामने भारत ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और गेंदबाजी की अनुकूल परिस्थितियों में नायर के अलावा उसका कोई अन्य बल्लेबाज टिककर नहीं खेल पाया. बारिश के कारण पहले दिन 64 ओवर का ही खेल संभव हो पाया.

भारत ने 153 रन पर छह विकेट गंवा दिए थे जिसके बाद नायर (नाबाद 52 रन, 98 गेंद, सात चौके) और वाशिंगटन सुंदर (नाबाद 19 रन) ने सातवें विकेट के लिए 51 रन की अटूट साझेदारी करके टीम को वापसी दिलाने का प्रयास किया.