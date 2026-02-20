विज्ञापन
यूपी में क्रिकेट मैच के दौरान मधुमक्खियों के हमले से अंपायर की मौत

Umpire Dies After Bee Attack During Cricket Match In UP: अंपायर मानिक गुप्ता के साथी अंपायर, जगदीश शर्मा ने कहा, "ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान मधुमक्खियों के झुंड ने हम पर हमला कर दिया. जब सब लोग जमीन पर लेटे थे, तो मधुमक्खियों ने वहां मौजूद सभी लोगों पर हमला कर दिया. मानिक पर बुरी तरह हमला हुआ.

यूपी में क्रिकेट मैच के दौरान मधुमक्खियों के हमले से अंपायर की मौत
Umpire Dies After Bee Attack During Cricket Match In UP

Umpire Dies After Bee Attack During Cricket Match In UP: उत्तर प्रदेश के उन्नाव के सप्रू स्टेडियम में एक क्रिकेट मैच के दौरान मधुमक्खियों के हमले में एक पुराने क्रिकेट अंपायर, मानिक गुप्ता की जान चली गई. मानिक कानपुर क्रिकेट सर्किट में एक जाने-माने अंपायर थे और कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन से भी जुड़े थे. मानिक के भाई अमित कुमार गुप्ता ने ANI को बताया कि मैच खत्म करने के बाद, मानिक ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान एक साथी अंपायर से मिलने गए थे, तभी अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने वहां मौजूद सभी लोगों पर हमला कर दिया. उन्होंने आगे कहा कि भागने की कोशिश में, मानिक का बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गए, और मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया. खास बात यह है कि मानिक करीब 30 साल से अंपायरिंग कर रहे थे और स्टेट पैनल अंपायर थे.

अमित कुमार गुप्ता ने ANI से बात करते हुए कहा, "उनका मैच खत्म हो गया था, और उनके साथी अंपायर एक अलग मैच में अंपायरिंग कर रहे थे. ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान मानिक उनके पास गए. वो दोनों चाय पी रहे थे, और पीछे से मधुमक्खियों का एक झुंड आया और वहां मौजूद सभी लोगों पर हमला कर दिया. मधुमक्खियों से बचने की कोशिश में उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गए. मधुमक्खियों के पूरे झुंड ने उन पर हमला कर दिया. मधुमक्खियों ने दूसरों पर भी हमला किया. 

अंपायर मानिक गुप्ता के साथी अंपायर, जगदीश शर्मा ने कहा, "ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान मधुमक्खियों के झुंड ने हम पर हमला कर दिया. जब सब लोग जमीन पर लेटे थे, तो मधुमक्खियों ने वहां मौजूद सभी लोगों पर हमला कर दिया. मानिक पर बुरी तरह हमला हुआ."

अंपायर मानिक गुप्ता के पड़ोसी, भारतेंदु पुरी ने कहा कि मानिक गुप्ता ने अपनी पूरी ज़िंदगी अंपायरिंग और अपने परिवार को सपोर्ट करने में लगा दी. उन्होंने उन्हें क्रिकेट के लिए पूरी तरह से समर्पित बताया, इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, और कहा कि वह एक जाने-माने अंपायर और कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य थे.

भारतेंदु पुरी ने ANI को बताया, "उन्होंने पूरी ज़िंदगी अंपायरिंग की है और अपने परिवार का गुज़ारा किया है. वह पूरी तरह से क्रिकेट के लिए समर्पित थे. यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. वह कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य थे, और वह कानपुर में एक जाने-माने अंपायर थे."

