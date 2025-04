उबैद शाह ने PSL में अपने साथी खिलाड़ी को मार दिया मुक्का, सोशल मीडिया पर वायरल Video

Ubaid Shah Viral video: पाकिस्तान सूपर लीग 2025 (PSL 2025) का 12वां मुकाबला बीते मंगलवार को मुल्तान सुल्तांस और लाहौर कलंदर्स के बीच खेला गया. इस रोमांचक मैच में एक बड़ा ही कमाल का मौका आया जब मुल्तान सुल्तांस के तेज गेंदबाज उबैद शाह (Ubaid Shah) ने ऐसा जश्न मनाया कि सबके होश उड़ गए. मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स के खिलाफ खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में उबैद ने अपने जश्न के अंदाज से सबको चौंका दिया. दरअसल हुआ ये कि उबैद ने लाहौर कलंदर्स के बल्लेबाज सैम बिलिंग्स को आउट किया. विकेट मिलते ही उबैद जोश में आ गए और उछलते हुए जश्न मनाने लगे. लेकिन इस जोश में वो भूल गए कि उनके पीछे विकेटकीपर उस्मान खान खड़े हैं. उबैद ने जैसे ही मुड़कर जश्न शुरू किया, उनका हाथ गलती से उस्मान खान के सिर पर जा लगी. उस्मान ने सिर्फ एक टोपी पहन रखी थी. वो एक पल के लिए तो सन्न रह गए.

मैदान पर मौजूद मुल्तान सुल्तांस की टीम थोड़ी चिंतित हो गई थी और सबकी नजरें उस्मान पर टिकी थी. लेकिन उस्मान ने फटाफट मेडिकल चेक करवाया और थम्ब्स-अप करके सबको भरोसा दिलाया कि वो बिल्कुल ठीक हैं. ये पल इतना मजेदार था कि देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. फैंस ने PSL 10 के इस जोश और जुनून की जमकर तारीफ की. हालांकि ये जश्न थोड़ा अजीब जरूर था, लेकिन उबैद शाह का परफॉर्मेंस इस मैच में शानदार रहा.

