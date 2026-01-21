अंडर 19 वर्ल्ड कप: बेन मेयस 2 रन से वर्ल्ड रिकॉर्ड से चूके, टूटते-टूटते बचा विरान चामुदिथा का महारिकॉर्ड

Ben Mayes Miss World Record by 2 Runs: बेन मेयस अंडर-19 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले इंग्लिश बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने स्कॉटलैंड के खिलाफ महज 65 गेंदों में यह कारनामा किया, लेकिन मेयस एक 'महारिकॉर्ड' तोड़ने से महज 2 रन दूर रह गए. बेन मेयस ने ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए इस मुकाबले में 117 गेंदों का सामना किया, जिसमें 8 छक्कों और 18 चौकों के साथ 191 रन बनाए. इसी के साथ मेयस श्रीलंकाई बल्लेबाज विरान चामुदिथा का महारिकॉर्ड तोड़ने से महज 2 रन दूर रह गए, जिन्होंने 17 जनवरी 2026 को जापान के विरुद्ध 143 गेंदों में 192 रन बनाए थे.

अंडर-19 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने वालों में मेयस हसिथा बोयागोड़ा की बराबरी पर पहुंच गए हैं, जिन्होंने 23 जनवरी 2018 को केन्या के विरुद्ध 152 गेंदों में 191 रन बनाए थे. इस मैच में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी इंग्लैंड की टीम ने निर्धारित ओवरों में 6 विकेट खोकर 404 रन बनाए. टीम महज 12 रन पर बेन डॉकिन्स (5) का विकेट गंवा चुकी थी.

यहां से जोसेफ मूर्स ने बेन मेयस के साथ दूसरे विकेट के लिए 129 गेंदों में 188 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 200 के स्कोर तक पहुंचाया. जोसेफ 65 गेंदों में 81 रन बनाकर आउट हुए. उनकी इस पारी में 4 छक्के और 5 चौके शामिल थे.

मेयस ने एक छोर पर मोर्चा संभाले रखा. उन्होंने कप्तान थॉमस रेव (22) के साथ 47 रन, जबकि कैलेब फाल्कनर (32) के साथ चौथे विकेट के लिए 84 रन की साझेदारी की. इसके बाद राल्फी अल्बर्ट (13) के साथ 18 गेंदों में 23 रन जुटाए. मेयस 191 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद फरहान अहमद (नाबाद 15) ने सेबेस्टियन मॉर्गन (नाबाद 24) के साथ 40 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को 400 के पार पहुंचाया.

स्कॉटलैंड की तरफ से जेक वुडहाउस ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि फिनले जोन्स ने 2 विकेट निकाले. इनके अलावा, मैक्स चैपलिन ने 1 विकेट अपने नाम किया.

