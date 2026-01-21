विज्ञापन

Border 2 First Review: Sunny Deol की दहाड़ से गूंजेंगे थिएटर, इमोशंस से भर आएंगी आंखें, Republic Day पर ब्लॉकबस्टर की पक्की गारंटी

Border 2 First Review: सनी देओल के लीड रोल वाली बॉर्डर 2 रिलीज को तैयार है. इस फिल्म का पहला रिव्यू भी सामने आ चुका है तो पढिए इसे और फैसला कीजिए देखेंगे या नहीं.

Border 2 First Review: बॉर्डर 2 का पहला रिव्यू
नई दिल्ली:

'बॉर्डर 2' के फैन्स फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. 23 जनवरी को रिलीज होने जा रही इस फिल्म से कई दर्शकों की यादें जुड़ी हैं तो वहीं नई जनरेशन के लिए ये एक यादगार फिल्म हो सकती है. 1997 में रिलीद हुई वॉर थ्रिलर बॉर्डर, जो आज भी हिंदी फिल्म लवर्स के बीच याद की जाती है अब एक बार फिर फैन्स को उन्हीं गलियों में ले जाने को तैयार है.  2026 में बॉक्स ऑफिस की धीमी शुरुआत के बाद बॉर्डर-2 इस साल की पहली हिट भी हो सकती है. दरअसलअ जनवरी में कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हुई ऐसे में धुरंधर ही थियेटर्स में जलवा दिखा रही थी. अब 23 जनवरी के बाद बॉक्स ऑफिस का सीन कुछ पलट सकता है.

बॉर्डर से जुड़ाव बनाए रखते हुए, सीक्वल में एक नई कास्ट और एक नई कहानी है. बॉर्डर 2 दर्शकों की पीढ़ियों के बीच एक पुल का काम करती है क्योंकि सनी देओल 1997 की ब्लॉकबस्टर से 2026 की बॉर्डर-2 में लौटने वाले एक अकेले एक्टर हैं.

बॉर्डर 2 को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है, जिसे एक बड़े पर्दे की देशभक्ति वाली वॉर फिल्म के तौर पर प्रमोट किया जा रहा है. हाल में फिल्म की स्क्रीनिंग हुई और बॉर्डर 2 का पहला सोशल मीडिया रिव्यू एक X पोस्ट के जरिए सामने आया. ये ट्वीट फिल्म की रिलीज से पहले वायरल हो रहा है. इस ट्वीट के चलते फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट और इंतजार और बढ़ गया है.

इस ट्वीट में लिखा था, "वह सीन जहां #Border2 की सेंसर स्क्रीनिंग में लोग रोए, तब जब सनी देओल के किरदार ने फिल्म में अपने शहीद बेटे का अंतिम संस्कार किया. भावनाओं से भरा हुआ जो किसी भी पिता को रुला देगा. भले ही आर्मी परिवार इमोशनली काफी मजबूत होते हैं, लेकिन आखिर वे भी इंसान ही तो हैं."

उसी X हैंडल के एक और ट्वीट में सनी देओल के परफॉर्मेंस की तारीफ की. उन्होंने कहा कि सनी देओल ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है. पोस्ट के मुताबिक एक्टर के "शेर जैसे ऑरा" ने उन्हें सबसे अलग बनाया. "सेंसर स्क्रीनिंग फीडबैक के मुताबिक सनी देओल ने #Border2 में मेजर जनरल और महावीर चक्र (MVC) एचएस क्लेर जी के किरदार के साथ 100% न्याय किया है और वह अपने शेर जैसे ऑरा से सबसे अलग दिखते हैं."


 

