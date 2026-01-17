U19 World Cup: भारत और बांग्लादेश के बीच मैच में बवाल, टॉस के समय कप्तानों ने हाथ मिलाने से मना किया

U19 World Cup Controversy: हैंडशेक कंट्रोवर्सी अब अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी देखने को मिला है. भारत और बांग्लादेश के बीच मैच से पहले भारत और बांग्लादेश के कप्तानों ने टॉस के बाद एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया है. बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में भारत और बांग्लादेश के बीच मैच खेला जा रहा है. इस मैच से पहले टॉस के बाद भारत के कप्तान आयुष म्हात्रे ने बांग्लादेशी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया. जिसके बाद मैच का माहौल तनावपूर्ण बन गया. हैरानी की बात यह थी कि बांग्लादेश के कप्तान अज़ीज़ुल हकीम की जगह उपकप्तान अबरार टॉस के लिए आए, जबकि हकीम प्लेइंग इलेवन में शामिल थे. बारिश की वजह से देरी के बाद, अबरार ने टॉस जीता और बुलावायो पिच की नमी को देखते हुए पहले बॉलिंग करने का फैसला किया,

बता दें कि हाल के समय में भारत और बांग्लादेश के बीच संबध ठीक नहीं है, यह तनाव और तब बढ़ गया जब मुस्ताफिजुर रहमान के आईपीएल 2026 से रिलीज कर दिया गया था. जिसके बाद बांग्लादेश बोर्ड ने टी-20 वर्ल्ड कप के लिए भारत आने से मना कर दिया था. जिसेक बाद T20 वर्ल्ड कप के वेन्यू को लेकर चल रही बहस के बाद BCCI और BCB के बीच रिश्ते काफी तनाव में आ गए हैं.

भारत प्लेइंग इलेवन

आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), कनिष्क चौहान, हरवंश पंगालिया, आरएस अंबरीश, हेनिल पटेल, दीपेश देवेन्द्रन, खिलान पटेल

बांग्लादेश प्लेइंग इलेवन

एमडी रिफत बेग, ज़वाद अबरार, मोहम्मद अज़ीज़ुल हकीम तमीम (कप्तान), कलाम सिद्दीकी अलीन, मोहम्मद रिज़ान होसन, मोहम्मद फरीद हसन फैसल (विकेटकीपर), मोहम्मद समियुन बसीर रतुल, शेख पावेज़ जिबोन, अल फहद, साद इस्लाम रज़िन, इकबाल हुसैन इमोन