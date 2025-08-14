विज्ञापन
टूट गया जसप्रीत बुमराह का अनोखा T20 रिकॉर्ड, इस गेंगबाज ने मारी ली बाजी

Tymal Mills Break Jasprit Bumrah T20 Record: T20 क्रिकेट में इस मामले में सबसे ज्यादा विकेट की बात करें तो भारत के युजवेंद्र चहल और पीयूष चावला संयुक्त रूप से टॉप पर हैं.

टूट गया जसप्रीत बुमराह का अनोखा T20 रिकॉर्ड, इस गेंगबाज ने मारी ली बाजी
Tymal Mills Break Jasprit Bumrah T20 Record
  • टाइमल मिल्स ने नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के खिलाफ दो विकेट लेकर इंग्लैंड में T20 में 211 विकेट पूरे किए
  • मिल्स ने इंग्लैंड में सबसे ज्यादा T20 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में तीसरा स्थान हासिल किया है
  • जसप्रीत बुमराह भारत में 210 T20 विकेट लेकर मिल्स से पीछे हो गए हैं
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Tymal Mills Break Jasprit Bumrah Most T20 Wickets in a Country: द हंड्रेड के मुकाबले में 13 अगस्त (बुधवार) को नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के खिलाफ टाइमल मिल्स ने शानदार गेंदबाज़ी करते हुए 2 विकेट चटकाए और एक खास T20 रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. साउदर्न ब्रेव के लिए खेलते हुए मिल्स ने ज़ैक क्रॉली और हैरी ब्रूक को आउट किया और इस तरह से इंग्लैंड में उनके T20 विकेटों की संख्या 211 हो गई जो जसप्रीत बुमराह(Tymal Mills Break Jasprit Bumrah T20 Wicket Record) के भारत में 210 विकेटों से एक ज्यादा है. इस उपलब्धि के साथ ही मिल्स इंग्लैंड में सबसे ज्यादा T20 विकेट लेने वाले गेंदबाज़ों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गए हैं. उनसे आगे केवल डैनी ब्रिग्स (286 विकेट) और सामित पटेल (255 विकेट) हैं. वहीं, बुमराह भारत में T20 क्रिकेट में 210 विकेट लेकर पीछे रह गए.

T20 क्रिकेट में एक देश में सबसे ज्यादा विकेट की बात करें तो भारत के युजवेंद्र चहल और पीयूष चावला संयुक्त रूप से टॉप पर हैं. दोनों ने अपने-अपने घरेलू मैदानों पर 289-289 विकेट झटके हैं. इनके बाद भुवनेश्वर कुमार (254), अमित मिश्रा (248) और बांग्लादेश के शाकिब अल हसन (252) का नाम आता है.

मुकाबले की बात करें तो मिल्स और जोफ्रा आर्चर ने आखिरी ओवर तक मैच को रोमांचक बनाए रखा, लेकिन आखिरी गेंद पर ग्राहम क्लार्क ने छक्का लगाकर नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स को जीत दिला दी. इस हार के साथ साउदर्न ब्रेव का सीज़न में जीत का सिलसिला थम गया, जबकि सुपरचार्जर्स ने पिछली हार के बाद शानदार वापसी की.

