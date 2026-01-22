T20 World Cup 2026: रिकेल्टन और स्टब्स की अफ्रीकी टीम में हुई एंट्री, जानें किन 2 खिलाड़ियों का कट गया पत्ता

T20 World Cup 2026: दक्षिण अफ्रीका की टीम से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. चोटिल टोनी डी जोरजी (Tony de Zorzi) और डोनोवन फरेरा (Donovan Ferreira) टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम से बाहर हो गए है. उनकी जगह पर दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने रेयान रिकेल्टन (Ryan Rickelton) और ट्रिस्टन स्टब्स (Tristan Stubb) को 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया है. रिकेल्टन सलामी बल्लेबाज के साथ-साथ विकेट कीपिंग करने में भी माहिर हैं. वहीं स्टब्स मध्यक्रम के पेशेवर बल्लेबाज माने जाते हैं.

भारत दौरे पर चोटिल हुए थे डी जोरजी

डी जोरजी को पिछले साल के अंत में भारत दौरे के दौरान दाहिने हैमस्ट्रिंग मांसपेशी में चोट लगी थी, जबकि फरेरा मौजूदा एसए20 टूर्नामेंट के दौरान चोटिल हो गए थे. दोनों खिलाड़ियों को वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली दक्षिण अफ्रीका की तीन मैचों की घरेलू टी20 इंटनेशनल सीरीज से भी बाहर कर दिया गया है. पिछली बार की उपविजेता टीम दक्षिण अफ्रीका को आईसीसी टूर्नामेंट से पहले डेविड मिलर की उपलब्धता को लेकर भी चिंता सता रही है.

SQUAD ANNOUNCEMENT and WORLD CUP UPDATE 🚨



Proteas Men's batters Tony de Zorzi and Donovan Ferreira have been ruled out of the upcoming three-match KFC T20 International (T20I) series against West Indies and the ICC Men's T20 World Cup 2026 in India and Sri Lanka due to injury.

क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका का बयान

क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने ‘एक्स' पर बयान जारी करते हुए कहा, 'भारत के खिलाफ पिछले महीने वनडे सीरीज के दौरान लगी दाहिने हैमस्ट्रिंग की चोट से डी जोरजी उम्मीदों के मुताबिक उबरने में नाकाम रहे हैं. वह आगामी टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए फिट नहीं हो पाएंगे. वह रिहैबिलिटेशन की लगातार जरूरत के चलते टी20 विश्व कप से भी बाहर रहेंगे.'

उन्होंने कहा, 'फरेरा को 17 जनवरी को जॉबर्ग सुपर किंग्स और प्रिटोरिया कैपिटल्स के बीच एसए20 मुकाबले के दौरान बाईं ‘कॉलरबोन' में फ्रैक्चर हुआ. उनकी जगह 15 सदस्यीय टीम में रेयान रिकेल्टन और ट्रिस्टन स्टब्स को शामिल किया गया है.'

डेविड मिलर भी हो चुके हैं एसए20 के नॉकआउट मुकाबलों से बाहर

डेविड मिलर को भी एसए20 के नॉकआउट मुकाबलों से बाहर कर दिया गया है. सीएसए ने कहा, 'मिलर को सोमवार (19 जनवरी) को पार्ल रॉयल्स की ओर से खेलते हुए ‘एडक्टर मसल' में चोट लगी थी और वह वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला में हिस्सा नहीं लेंगे.'

वेस्टइंडीज के खिलाफ श्रृंखला के लिए मिलर के स्थान पर रुबिन हर्मन को टीम में शामिल किया गया है. सीएसए ने स्पष्ट किया, 'टी20 वर्ल्ड कप के लिए मिलर की उपलब्धता फिटनेस जांच के नतीजों पर निर्भर करेगी.'

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम

एडेन मार्करम (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक, मार्को जानसन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्टजे, कैगिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन, जेसन स्मिथ, और ट्रिस्टन स्टब्स. (भाषा इनपुट के साथ)

