विज्ञापन
विशेष लिंक

T20 World Cup 2026: रिकेल्टन और स्टब्स की अफ्रीकी टीम में हुई एंट्री, जानें किन 2 खिलाड़ियों का कट गया पत्ता

दक्षिण अफ्रीका की टीम से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. चोटिल टोनी डी जोरजी और डोनोवन फरेरा की जगह दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए रेयान रिकेल्टन और ट्रिस्टन स्टब्स को 15 सदस्यीय टीम में जोड़ा 

Read Time: 3 mins
Share
T20 World Cup 2026: रिकेल्टन और स्टब्स की अफ्रीकी टीम में हुई एंट्री, जानें किन 2 खिलाड़ियों का कट गया पत्ता
दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी
  • दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए नई 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है
  • चोटिल टोनी डी जोरजी और डोनोवन फरेरा की जगह टीम में दो नए खिलाड़ी शामिल किए गए हैं
  • रेयान रिकेल्टन और ट्रिस्टन स्टब्स को दक्षिण अफ्रीका की टी20 वर्ल्ड कप टीम में शामिल किया गया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

T20 World Cup 2026: दक्षिण अफ्रीका की टीम से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. चोटिल टोनी डी जोरजी (Tony de Zorzi) और डोनोवन फरेरा (Donovan Ferreira)  टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम से बाहर हो गए है. उनकी जगह पर दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने रेयान रिकेल्टन (Ryan Rickelton) और ट्रिस्टन स्टब्स (Tristan Stubb) को 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया है. रिकेल्टन सलामी बल्लेबाज के साथ-साथ विकेट कीपिंग करने में भी माहिर हैं. वहीं स्टब्स मध्यक्रम के पेशेवर बल्लेबाज माने जाते हैं. 

भारत दौरे पर चोटिल हुए थे डी जोरजी

डी जोरजी को पिछले साल के अंत में भारत दौरे के दौरान दाहिने हैमस्ट्रिंग मांसपेशी में चोट लगी थी, जबकि फरेरा मौजूदा एसए20 टूर्नामेंट के दौरान चोटिल हो गए थे. दोनों खिलाड़ियों को वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली दक्षिण अफ्रीका की तीन मैचों की घरेलू टी20 इंटनेशनल सीरीज से भी बाहर कर दिया गया है. पिछली बार की उपविजेता टीम दक्षिण अफ्रीका को आईसीसी टूर्नामेंट से पहले डेविड मिलर की उपलब्धता को लेकर भी चिंता सता रही है.

क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका का बयान

क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने ‘एक्स' पर बयान जारी करते हुए कहा, 'भारत के खिलाफ पिछले महीने वनडे सीरीज के दौरान लगी दाहिने हैमस्ट्रिंग की चोट से डी जोरजी उम्मीदों के मुताबिक उबरने में नाकाम रहे हैं. वह आगामी टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए फिट नहीं हो पाएंगे. वह रिहैबिलिटेशन की लगातार जरूरत के चलते टी20 विश्व कप से भी बाहर रहेंगे.'

उन्होंने कहा, 'फरेरा को 17 जनवरी को जॉबर्ग सुपर किंग्स और प्रिटोरिया कैपिटल्स के बीच एसए20 मुकाबले के दौरान बाईं ‘कॉलरबोन' में फ्रैक्चर हुआ. उनकी जगह 15 सदस्यीय टीम में रेयान रिकेल्टन और ट्रिस्टन स्टब्स को शामिल किया गया है.'

डेविड मिलर भी हो चुके हैं एसए20 के नॉकआउट मुकाबलों से बाहर 

डेविड मिलर को भी एसए20 के नॉकआउट मुकाबलों से बाहर कर दिया गया है. सीएसए ने कहा, 'मिलर को सोमवार (19 जनवरी) को पार्ल रॉयल्स की ओर से खेलते हुए ‘एडक्टर मसल' में चोट लगी थी और वह वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला में हिस्सा नहीं लेंगे.'

वेस्टइंडीज के खिलाफ श्रृंखला के लिए मिलर के स्थान पर रुबिन हर्मन को टीम में शामिल किया गया है. सीएसए ने स्पष्ट किया, 'टी20 वर्ल्ड कप के लिए मिलर की उपलब्धता फिटनेस जांच के नतीजों पर निर्भर करेगी.'

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम

एडेन मार्करम (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक, मार्को जानसन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्टजे, कैगिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन, जेसन स्मिथ, और ट्रिस्टन स्टब्स. (भाषा इनपुट के साथ)

यह भी पढ़ें- IPL बोली में बनेगा बड़ा रिकॉर्ड? अदार पूनावाला ने किया ऐलान, जानें किस टीम की वर्तमान में है कितनी कीमत

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
South Africa, Tristan Stubbs, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now