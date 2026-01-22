IPL बोली में बनेगा बड़ा रिकॉर्ड? अदार पूनावाला ने किया ऐलान, जानें किस टीम की वर्तमान में है कितनी कीमत

इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन के आगाज में अभी काफी दिन शेष हैं. मगर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाला (Adar Poonawalla) ने एक बार फिर से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Royal Challengers Bengaluru) के लिए अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए लोगों की उत्सुकताएं बड़ा दी हैं. उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया है कि वह आरसीबी के लिए एक मजबूत बोली लगाएंगे. आपको बता दें कि आरसीबी की टीम पर केवल पूनावाला की ही नजर नहीं है. कई अन्य उद्योगपति भी रेस में शामिल हैं. जिससे उम्मीद लगाई जा रही है कि नीलामी के दौरान इस टीम को खरीदने के लिए सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे.

फिलहाल ये तो बाद की बात है कि नीलामी के दौरान आरसीबी के लिए कौन सा शख्स सबसे ज्यादा बोली लगाएगा. मौजूदा समय में बात करें उन सभी टीमों के बारे में जो लीग की सबसे ज्यादा महंगी टीमें हैं, तो क्रमवार तरीके से वो इस प्रकार हैं-

इन राशियों में बिकी थीं टीमें

टीम प्राइस साल मुंबई इंडियंस 111.90 मिलियन अमेरिकी डॉलर 2008 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 111.60 मिलियन अमेरिकी डॉलर 2008 डेक्कन चार्जर्स (मौजूदा समय में सनराइजर्स हैदराबाद) 107.00 मिलियन अमेरिकी डॉलर 2008 चेन्नई सुपर किंग्स 91.00 मिलियन अमेरिकी डॉलर 2008 दिल्ली डेयरडेविल्स (मौजूदा समय में दिल्ली कैपिटल्स) 84.00 मिलियन अमेरिकी डॉलर 2008 किंग्स XI पंजाब (मौजूदा समय में पंजाब किंग्स) 76.00 मिलियन अमेरिकी डॉलर 2008 कोलकाता नाइट राइडर्स 75.09 मिलियन अमेरिकी डॉलर 2008 राजस्थान रॉयल्स 67.00 मिलियन अमेरिकी डॉलर 2008 लखनऊ सुपर जायंट्स ₹7090 करोड़ 2021 गुजरात टाइटंस ₹5,625 करोड़ 2021

2025 तक सभी सभी टीमों की ब्रांड वैल्यू

टीम 2025 के अनुसार सभी टीमों की ब्रांड वैल्यू चेन्नई सुपर किंग्स 122 मिलियन अमेरिकी डॉलर मुंबई इंडियंस 119 मिलियन अमेरिकी डॉलर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 117 मिलियन अमेरिकी डॉलर कोलकाता नाइट राइडर्स 109 मिलियन अमेरिकी डॉलर सनराइजर्स हैदराबाद 85 मिलियन अमेरिकी डॉलर राजस्थान रॉयल्स 81 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिल्ली कैपिटल्स 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर गुजरात टाइटंस 69 मिलियन अमेरिकी डॉलर पंजाब किंग्स 68 मिलियन अमेरिकी डॉलर लखनऊ सुपर जायंट्स 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर

अदार पूनावाला के नए पोस्ट से मची सनसनी

Over the next few months, will be putting in a STRONG and COMPETITIVE bid for @RCBTweets, one of the best teams in the IPL. — Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) January 22, 2026

अदार पूनावाला के नए पोस्ट से भारतीय क्रिकेट में सनसनी मच गई है. उन्होंने गुरुवार यानी की आज (22 जनवरी) एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है, 'आने वाले कुछ महीनों में हम आईपीएल की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक @RCBTweets के लिए एक मजबूत और प्रतिस्पर्धी बोली लगाएंगे.'

