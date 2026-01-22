विज्ञापन
Indian Premier League: मौजूदा समय में बात करें उन सभी इंडियन प्रीमियर लीग की टीमों के बारे में जो लीग की सबसे ज्यादा महंगी टीमें हैं, तो क्रमवार तरीके से वो इस प्रकार है

Read Time: 3 mins
IPL बोली में बनेगा बड़ा रिकॉर्ड? अदार पूनावाला ने किया ऐलान, जानें किस टीम की वर्तमान में है कितनी कीमत
Royal Challengers Bengaluru
  • इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन के शुरू होने में अभी काफी समय शेष है और नीलामी की तैयारियां जारी हैं
  • सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाला ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए मजबूत बोली लगाने की संभावना जताई है
  • RCB टीम खरीदने के लिए कई उद्योगपति नीलामी में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं जिससे रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है
इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन के आगाज में अभी काफी दिन शेष हैं. मगर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाला (Adar Poonawalla) ने एक बार फिर से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Royal Challengers Bengaluru) के लिए अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए लोगों की उत्सुकताएं बड़ा दी हैं. उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया है कि वह आरसीबी के लिए एक मजबूत बोली लगाएंगे. आपको बता दें कि आरसीबी की टीम पर केवल पूनावाला की ही नजर नहीं है. कई अन्य उद्योगपति भी रेस में शामिल हैं. जिससे उम्मीद लगाई जा रही है कि नीलामी के दौरान इस टीम को खरीदने के लिए सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे. 

फिलहाल ये तो बाद की बात है कि नीलामी के दौरान आरसीबी के लिए कौन सा शख्स सबसे ज्यादा बोली लगाएगा. मौजूदा समय में बात करें उन सभी टीमों के बारे में जो लीग की सबसे ज्यादा महंगी टीमें हैं, तो क्रमवार तरीके से वो इस प्रकार हैं- 

इन राशियों में बिकी थीं टीमें 

टीमप्राइस साल
मुंबई इंडियंस 111.90 मिलियन अमेरिकी डॉलर2008
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु111.60 मिलियन अमेरिकी डॉलर2008
डेक्कन चार्जर्स (मौजूदा समय में सनराइजर्स हैदराबाद)107.00 मिलियन अमेरिकी डॉलर2008
चेन्नई सुपर किंग्स91.00 मिलियन अमेरिकी डॉलर 2008
दिल्ली डेयरडेविल्स (मौजूदा समय में दिल्ली कैपिटल्स)84.00 मिलियन अमेरिकी डॉलर 2008
किंग्स XI पंजाब (मौजूदा समय में पंजाब किंग्स) 76.00 मिलियन अमेरिकी डॉलर2008
कोलकाता नाइट राइडर्स75.09 मिलियन अमेरिकी डॉलर2008
राजस्थान रॉयल्स 67.00 मिलियन अमेरिकी डॉलर2008
लखनऊ सुपर जायंट्स₹7090 करोड़2021
गुजरात टाइटंस₹5,625 करोड़2021

2025 तक सभी सभी टीमों की ब्रांड वैल्यू

टीम2025 के अनुसार सभी टीमों की ब्रांड वैल्यू
चेन्नई सुपर किंग्स122 मिलियन अमेरिकी डॉलर
मुंबई इंडियंस119 मिलियन अमेरिकी डॉलर
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु117 मिलियन अमेरिकी डॉलर
कोलकाता नाइट राइडर्स109 मिलियन अमेरिकी डॉलर
सनराइजर्स हैदराबाद85 मिलियन अमेरिकी डॉलर
राजस्थान रॉयल्स81 मिलियन अमेरिकी डॉलर
दिल्ली कैपिटल्स80 मिलियन अमेरिकी डॉलर
गुजरात टाइटंस69 मिलियन अमेरिकी डॉलर
पंजाब किंग्स 68 मिलियन अमेरिकी डॉलर
लखनऊ सुपर जायंट्स60 मिलियन अमेरिकी डॉलर

अदार पूनावाला के नए पोस्ट से मची सनसनी 

अदार पूनावाला के नए पोस्ट से भारतीय क्रिकेट में सनसनी मच गई है. उन्होंने गुरुवार यानी की आज (22 जनवरी) एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है, 'आने वाले कुछ महीनों में हम आईपीएल की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक @RCBTweets के लिए एक मजबूत और प्रतिस्पर्धी बोली लगाएंगे.' 

यह भी पढ़ें- 11 चौके, 5 छक्के, शतक ठोक सरफराज खान ने पूरा किए फर्स्ट क्लास में 5000 रन


 

