Travis Head: ट्रेविस हेड ने रचा इतिहास, ऐतिहासिक पारी खेलकर रिकी पोंटिंग समेत इन दिग्गजों के रिकॉर्ड की बराबरी की

Travis Head vs Sam Curran; AUS vs ENG 1st T20: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया के ओपनर ट्रैविस हेड ने एक धमाकेदार अर्धशतक जड़कर सभी को चौंका दिया. हेड ने सिर्फ 19 गेंदों में ही 50 रन (Travis Head Half Century vs ENG) पूरे कर लिए और इस दौरान उन्होंने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज सैम कुरेन के एक ओवर में 30 रन ठोक डाले. हेड की इस पारी ने ऑस्ट्रेलिया को शुरुआत से ही मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया. ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने पुरुषों के टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक और अविश्वसनीय पारी खेलते हुए इतिहास रच दिया है. उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों की खासकर सैम कुरेन की जबरदस्त कुटाई की और टीम को सम्मानजनक स्कोर बनाने में मदद की. हेड की इस पारी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह टी20 क्रिकेट के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक हैं.

ट्रेविस हेड ने एक ओवर में 30 रन ठोक कर रिकी पोंटिंग (Travis Head Equals Ricky Ponting thirty runs in one over record) के नाम दर्ज इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है.पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग इस फॉर्मेट में एक ओवर में 30 रन बनाने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी थे, पोंटिंग ने साल 2004 में न्यूजीलैंड के गेंदबाज़ डेरिल टफी के खिलाफ ये रिकॉर्ड बनाया था, पोंटिंग के अलावा आरोन फिंच और मैक्सवेल ने साल 2014 ये कारनामा किया था और अब 10 साल बाद ट्रेविस हेड ने एक ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज़ के तौर पर इस रिकॉर्ड की बराबरी की है

6️⃣6️⃣6️⃣: Number of the batting beast, i.e. Travis Head 🔥



The explosive Aussie opener hit 30 runs off a Sam Curran over, including 3 successive sixes! #RivalsForever #ENGvAUSonFanCode pic.twitter.com/R6Bac6Sd6R — FanCode (@FanCode) September 11, 2024

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड पहले टी20 से पहले ट्रैविस हेड ने सिर्फ 19 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा और स्कॉटलैंड के खिलाफ अपने तूफानी 17 गेंदों में अर्धशतक की याद दिला दी.