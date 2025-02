तौहीद हृदोय ने कर दिया कमाल, शतक जड़ते हुए बदल दिया चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश क्रिकेट का इतिहास

Towhid Hridoy Created History: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत के खिलाफ शतक जड़ते हुए तौहीद हृदोय ने एक खास उपलब्धि हासिल कर ली है. वह बांग्लादेश की तरफ से चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में व्यक्तिगत तौर पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं. पहले स्थान पर पूर्व सलामी बल्लेबाज तमीम इकबाल का नाम आता है. जिन्होंने 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ द ओवल में 128 रन बनाए थे. उनके बाद दूसरे स्थान पर शहरयार नफीस का नाम आता है. जिन्होंने 2006 में जिम्बाब्वे के खिलाफ जयपुर में नाबाद 123 रन बनाए थे. तीसरे स्थान पर 114 रनों के साथ दिग्गज ऑलराउंडर शाकिब अल हसन काबिज हैं. चौथे स्थान पर महमूदुल्लाह रियाद का नाम आता है. जिन्होंने 2017 में न्यूजीलैंड के खिलाफ कार्डिफ में नाबाद 102 रन बनाए थे. अब हृदोय ने भारत के खिलाफ 100 रन बनाते हुए दिग्गजों की लिस्ट में एंट्री ली है. वह बांग्लादेश की तरफ से चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में व्यक्तिगत तौर पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले पांचवें बल्लेबाज हैं.

128 रन - तमीम इकबाल - बनाम इंग्लैंड - द ओवल - 2017

नाबाद 123 रन - शहरयार नफीस - बनाम जिम्बाब्वे - जयपुर - 2006

114 रन - शाकिब अल हसन - बनाम न्यूजीलैंड - कार्डिफ - 2017

नाबाद 102 रन - महमदुल्लाह रियाद - बनाम न्यूजीलैंड - कार्डिफ - 2017

100 रन - तौहीद हृदोय - बनाम भारत - दुबई - 2025

HUNDRED BY TOWHID HRIDOY. 💯



- At one stage Bangladesh were struggling 35/5, Hridoy took the charge and played an excellent knock. 👌 pic.twitter.com/SGnJwMXN1M