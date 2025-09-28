Abhishek Sharma: एशियाई 'किंग' बनेंगे अभिषेक शर्मा! मात्र इतना रन बनाते ही तोड़ देंगे विराट कोहली का भी महारिकॉर्ड

Abhishek Sharma, Most Runs in Asia Cup Final IND vs PAK: भारत के शानदार फॉर्म में चल रहे सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इतिहास रचने की दहलीज़ पर हैं क्योंकि टीम इंडिया रविवार को दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप फाइनल के लिए तैयार है. अभिषेक ने एशिया कप में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, उन्होंने 51.50 की औसत और 204.63 के स्ट्राइक रेट से 309 रन बनाए हैं, जिसमें तीन अर्धशतक और 75 का सर्वश्रेष्ठ स्कोर शामिल है, ये सभी सुपर फोर चरण के दौरान बने.

विराट कोहली को छोड़ देंगे पीछे (Abhishek Sharma Break Virat Kohli Most Runs in Asia Cup Final)

वह किसी बहु-देशीय टी20I टूर्नामेंट में किसी भारतीय द्वारा बनाए गए सर्वाधिक रनों के विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ने से केवल 11 रन दूर हैं. भारत-पाकिस्तान एशिया कप खिताबी मुकाबले के लिए दुबई स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है.

अभिषेक भारत की ओर से एशिया कप फाइनल में कर सकते ये कारनामा

भारत की ओर से एशिया कप फाइनल में सबसे बड़ी पारी का रिकॉर्ड फिलहाल शिखर धवन के नाम है. उन्होंने 2016 के फाइनल में 60 रन बनाए थे. अभिषेक के बल्ले से इस बार धवन का यह रिकॉर्ड भी टूट सकता है. अभी तक यह रिकॉर्ड श्रीलंका के भानुका राजपक्षे के पास है, जिन्होंने 2022 के फाइनल में 71 रन की पारी खेली थी. मौजूदा फॉर्म को देखते हुए अभिषेक के लिए यह आंकड़ा पार करना मुश्किल नहीं माना जा सकता.

अभिषेक शर्मा के नाम होगा नया एशियाई रिकॉर्ड!

इसके साथ ही भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा एशिया कप 2025 के फाइनल में इतिहास रचने के करीब हैं. अगर वो 72 रन बना लेते हैं तो भी एशिया कप फाइनल में सबसे बड़ी पारी का नया एशियाई रिकॉर्ड उनके नाम होगा.

टी20 एशिया कप फाइनल में अब तक के टॉप स्कोरर

भानुका राजपक्षे (श्रीलंका) – 71 रन

शिखर धवन (भारत) – 60 रन

मोहम्मद रिज़वान (पाकिस्तान) – 55 रन

विराट कोहली (भारत) – 41 रन

भारत-पाकिस्तान के बीच टी20 फॉर्मेट के आंकड़े

टी20 फॉर्मेट के आंकड़ों को देखें, तो भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कुल 15 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 11 मैच टीम इंडिया ने अपने नाम किए, जबकि पाकिस्तानी टीम सिर्फ 3 ही मैच जीत सकी. इनके अलावा, एक मैच टाई रहा, जिसे बॉल आउट में भारत ने जीता. भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अब तक कुल 5 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 3 मैच अपने नाम किए, जबकि पाकिस्तानी टीम सिर्फ 2 ही मुकाबले जीत सकी.