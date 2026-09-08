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सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड खतरे में, एक फिफ्टी लगाते ही जो रूट बनेंगे नंबर-1, 149 साल में पहली बार होगा ऐसा

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड अभी संयुक्त रूप से जो रूट और सचिन तेंदुलकर के नाम है.

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सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड खतरे में, एक फिफ्टी लगाते ही जो रूट बनेंगे नंबर-1, 149 साल में पहली बार होगा ऐसा
जो रूट की नजरें सचिन तेंदुलकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड पर होगी.

इंग्लैंड के कप्तान जो रूट जब बर्मिंघम में पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के तीसरे मुकाबले के दौरान एक्शन में होंगे तो उनकी नजरें सचिन तेंदुलकर के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड पर होंगी. टेस्ट इतिहास में 14 हजार रनों का आंकड़ा पार करने वाले केवल दूसरे बल्लेबाज जो रूट, इस फॉर्मेट में तेजी से सचिन के सर्वाधिक रनों के वर्ल्ड रिकॉर्ड के करीब पहुंचते जा रहे हैं. हालांकि, पाकिस्तान के खिलाफ जारी तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में जो रूट का बल्ला नहीं चला है. उन्होंने दो मैचों की तीन पारियों में सिर्फ 94 रन बनाए हैं. जिसमें सिर्फ एक अर्धशतक आया है. ऐसे में दाएं हाथ के दिग्गज बल्लेबाज की नजरें एक अच्छी पारी के साथ सीरीज का अंत करने पर होगी. 

सचिन के वर्ल्ड रिकॉर्ड पर नजरें

टेस्ट क्रिकेट में अभी सर्वाधिक अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड संयुक्त रूप से सचिन तेंदुलकर और जो रूट के नाम है. दोनों ने ही 68-68 बार यह किया है. अगर बर्मिंघम में रूट अर्धशतक लगाते हैं और उसे शतक में नहीं बदलते तो यह वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम हो जाएगा. सचिन ने टेस्ट की 200 मैचों की 329 पारियों में 68 अर्धशतक लगाए हैं.

जो रूट ने 168 मैचों की 307 पारियों में 68 मौकों पर यह कारनामा किया है. इसके बाद लिस्ट में तीसरे स्थान पर शिवनारायण चंद्रपॉल हैं, जिन्होंने अपने टेस्ट करियर के दौरान 66 फिफ्टी लगाई थीं. जबकि 63 मौकों पर पचासा जड़कर  राहुल द्रविड़ लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. उनके नाम एलन बॉर्डर हैं. उन्होंने भी 63 बार ऐसा किया है. जबकि रिकी पोंटिंग पांचवें स्थान पर हैं. 

लाज बचाने उतरेगी पाकिस्तान

बुधवार से एजबेस्टन में शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान की कोशिश इंग्लैंड के खराब दौरे की निराशा को भुलाकर, जीत के साथ कुछ सम्मान बचाने की होगी. शुरुआती दो मैचों में मिली करारी हार के साथ ही पाकिस्तान सीरीज 0-2 से गंवा चुका है. लेकिन लॉर्ड्स में दूसरे टेस्ट में 194 रन की हार, जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑपरेशन क्लीन चलाया, उससे दुनिया भर में बोर्ड की किरकिरी हुई.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बीच सीरीज से सात खिलाड़ियों को घर भेजने और सात नए खिलाड़ियों को बुलाने का बड़ा कदम उठाया. इनमें से पांच खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक टेस्ट मैच नहीं खेला है. साथ ही बोर्ड ने टेस्ट कोच सरफराज अहमद और बॉलिंग कोच उमर गुल को भी हटा दिया और उनकी जगह पाकिस्तान की व्हाइट-बॉल टीम के कोच माइक हेसन और एशले नोफके को नियुक्त किया.

सलमान अली आगा, जो बाबर आज़म के चोटिल होने पर हेडिंग्ले में पाकिस्तान के कप्तान थे- और बाएं हाथ के स्पिनर अली उस्मान, जिन्होंने उस मैच में पांच विकेट लिए थे, को भी टीम छोड़ने के लिए कहा गया. अनुभवी विकेटकीपर मोहम्मद रिज़वान और ओपनर इमाम-उल-हक को भी हटाया गया. इमाम पिंडली की चोट के कारण जांच के दायरे में है. 

इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि हेसन ने पिछले हफ्ते कहा था,"खिलाड़ी शायद मुझसे ज्यादा ऐसी अफरातफरी के आदी हैं. मुझे नहीं लगता कि कोई भी यह चाहेगा कि सीरीज के बीच में ऐसा कुछ हो." हेसन ने आगे कहा,"मेरे नजरिए से, मकसद एक संतुलित टीम बनाना है, न कि सिर्फ इस टेस्ट के लिए, ताकि हमारे अटैक में कुछ विविधता हो. पाकिस्तान अपनी तेज़ गति, अनोखे बॉलिंग एक्शन और मिस्ट्री स्पिन के लिए जाना जाता है – लेकिन हम असल में इनमें से कुछ भी नहीं दिखा पाए हैं."

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