रोहित यादव नंबर-1, किशोर जेना नंबर-2, इंडियन सीरीज फाइनल में शामिल 7 जैवलिन थ्रोअर्स में किसने फेंका है सबसे दूर भाला?

दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में 10 सितंबर को होने वाले इंडियन सीरीज फाइनल में भारत के कुछ बेहतरीन जैवलिन थ्रोअर हिस्सा लेंगे.पर्सनल बेस्ट के आधार पर, रोहित यादव 7 थ्रोअर में सबसे लंबा थ्रो करने वाले एथलीट के तौर पर इस मुकाबले में उतर रहे हैं. उनका 87.68 मीटर का बेस्ट थ्रो उन्हें नीरज चोपड़ा के बाद भारत का अब तक का दूसरा सबसे अच्छा जैवलिन थ्रोअर बनाता है. दूसरे नंबर पर उनसे पीछे किशोर कुमार जेना हैं, जिनका पर्सनल बेस्ट 87.54 मीटर है. रोहित के 2026 में 14 सेंटीमीटर से उन्हें पीछे छोड़ने से पहले, जेना भारत के दूसरे सबसे अच्छे जैवलिन थ्रोअर थे.

यशवीर सिंह 85.41 मीटर के पर्सनल बेस्ट के साथ इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं, जबकि बाकी खिलाड़ियों में आनंद सिंह (80.57 मीटर), अर्शदीप सिंह (80.15 मीटर), प्रमोद (79.04 मीटर) और विपुल यादव (76.31 मीटर) शामिल हैं. 87 मीटर से ज्यादा दूर तक भाला फेंकने वाले दो जैवलिन थ्रोअर्स के होने से, इंडियन सीरीज फाइनल काफी रोमांचक होने की उम्मीद है.

इंडियन सीरीज़ फ़ाइनल में भाग लेने वाले जैवलिन थ्रोअर

रोहित यादव – 87.68 मीटर किशोर कुमार जेना – 87.54 मीटर यशवीर सिंह – 85.41 मीटर आनंद सिंह – 80.57 मीटर अर्शदीप सिंह – 80.15 मीटर प्रमोद – 79.04m विपुल यादव – 76.31 मीटर

इंडियन सीरीज फाइनल में पर्सनल बेस्ट के आधार पर टॉप 3

रोहित यादव – 87.68 मीटर

किशोर कुमार जेना – 87.54 मीटर

यशवीर सिंह – 85.41 मीटर

नीरज चोपड़ा के ओलंपिक में गोल्ड लाने से भारत में बदली जैवलिन थ्रोअर्स की किस्मत

टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के ऐतिहासिक गोल्ड मेडल ने भारत में जैवलिन थ्रो का नज़रिया ही बदल दिया. एथलेटिक्स में भारत का पहला ओलंपिक मेडल जीतकर, नीरज ने इस खेल की ओर सबका ध्यान खींचा और एथलीटों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित किया. नीरज की सफलता के बाद से, भारतीय जैवलिन थ्रो में जबरदस्त तरक्की हुई है. ज़्यादा एथलीट 80 मीटर का आंकड़ा पार करने लगे हैं, वहीं रोहित यादव (87.68 मीटर) और किशोर कुमार जेना (87.54 मीटर) जैसे थ्रोअर वर्ल्ड-क्लास कॉम्पिटिटर के तौर पर उभरे हैं.

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