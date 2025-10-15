विज्ञापन
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में भारतीय बल्लेबाजों की ओर से खेली गई 5 सबसे बड़ी पारी, कोहली नहीं, यह बैटर है नंबर वन

IND vs AUS: मौजूदा टीम में रोहित, विराट और गिल जैसे खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है. आइए जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किन पांच भारतीय बल्लेबाजों ने वनडे में बड़ी पारियां खेली है.

Sachin vs Rohit Shamra, Top 5 Highest Individual ODI Scores By Indians Vs Australia
  • भारतीय बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में कई यादगार पारियां खेली हैं जो मुकाबलों को रोमांचक बनाती हैं
  • रोहित शर्मा ने 2013 में बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 209 रन बनाकर सर्वश्रेष्ठ वनडे पारी खेली थी
  • सचिन तेंदुलकर ने 2009 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 175 रनों की बड़ी पारी खेली थी लेकिन टीम हार गई थी
Top 5 Highest Individual ODI Scores By Indians Vs Australia: भारतीय क्रिकेट टीम 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने वाली है.  पहले वनडे सीरीज खेली जाएगी.  वनडे सीरीज के तीन मैच 19, 23 और 25 अक्टूबर को खेले जाएंगे. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच हमेशा संघर्षपूर्ण पूर्ण और रोमांचक होते रहे हैं. कई भारतीय बल्लेबाजों ने अपने जीवन की श्रेष्ठ पारियां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली हैं. मौजूदा टीम में रोहित, विराट और गिल जैसे खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है. आइए जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किन पांच भारतीय बल्लेबाजों ने वनडे में बड़ी पारियां खेली है.

रोहित शर्मा

रोहित शर्मा का पहला वनडे दोहरा शतक नवंबर 2013 में बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आया था. 158 गेंदों पर 12 चौकों और 16 छक्कों की मदद से बनाए गए से उन्होंने 209 रन बनाए थे. यह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी भारतीय बल्लेबाज की सबसे बड़ी पारी है.

सचिन तेंदुलकर

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की तरफ से वनडे की दूसरी बड़ी पारी सचिन तेंदुलकर ने खेली है. तेंदुलकर ने 2009 में 141 गेंदों पर 175 रनों की तूफानी पारी खेली थी। हालांकि 351 रन का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ये मैच 3 रन से हार गई थी.

रोहित शर्मा

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की तरफ से तीसरी बड़ी पारी रोहित शर्मा ने ही खेली है. रोहित ने पर्थ में 2016 में 171 रन बनाए थे.

शिखर धवन

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की तरफ से चौथी बड़ी पारी सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने खेली है. 2019 में धवन ने 115 गेंद पर 143 रन बनाए थे.

धोनी

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की तरफ से पांचवीं बड़ी पारी पूर्व कप्तान धोनी ने 2013 में खेली थी। धोनी ने 121 गेंद पर 139 रन बनाए थे.

India, Australia Vs India 2025, Cricket
