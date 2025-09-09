विज्ञापन
Asia Cup 2025: ये 5 खिलाड़ी जो बन सकते हैं गेमचेंजर, अपने दम पर पलट सकते हैं बाजी

Who Will be game changer in Asia Cup 2025: टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच आबु धाबी के शेख जायद स्टेडियम में अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच खेला जाएगा. इस बार टूर्नामेंट में 8 टीमें हैं

  • एशिया कप 2025 की शुरुआत आबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच उद्घाटन मैच से होगी
  • हार्दिक पंड्या टी-20 एशिया कप में सौ से अधिक रन और दस से ज्यादा विकेट लेने वाले पहले ऑलराउंडर बन सकते हैं
  • मोहम्मद नवाज ने हालिया त्रिकोणीय टी-20 सीरीज में प्रभावशाली प्रदर्शन कर गेम चेंजर बनने का संकेत दिया है
5 game changers to watch in Asia Cup 2025:  एशिया कप 2025 की शुरुआत मंगलवार से यानी आज से होने जा रही है. टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच आबु धाबी के शेख जायद स्टेडियम में अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच खेला जाएगा. इस बार टूर्नामेंट में 8 टीमें हैं. भारतीय टीम एशिया कप में अपना पहला मैच 10 सितंबर को यूएई के साथ खेलने वाली है. वहीं, टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला 14 सितंबर को खेला जाएगा. हर बार की तरह इस बार भी एशिया कप में ऐसे खिलाड़ियों का जलवा रहेगा जो अपनी -अपनी टीम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं. ऐसे में जानते हैं ऐसे पांच खिलाड़ियों के बारे में जो एशिया कप में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं. 

हार्दिक पंड्या

एशिया कप में हार्दिक पंड्या एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने दम पर मैच का परिणाम बदल सकते हैं. बता दें कि हार्दिक ने एशिया कप  टी-20 में अबतक कुल 8 मैच खेले हैं और 11 विकेट लिए हैं. वहीं, 83 रन बल्ले से बनाए हैं. इस एशिया कप में हार्दिक पंड्या 17 रन बना पाने में सफल रहते हैं तो वो टी-20 एशिया कप में 100 + स्कोर और 10+ विकेट लेने वाले पहले ऑलराउंडर बन जाएंगे. हार्दिक टी-20 के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी में से एक हैं. हार्दिक को दुनिया का सबसे खतरनाक ऑलराउंडर माने जाते हैं. हार्दिक ने अबतक 114 टी-20 इंटरनेशनल मैच में कुल 1812 रन बनाए हैं जिसमें उनके नाम 5 अर्धशतक दर्ज है. वहीं, टी-20 इंटरनेशनल में पंड्या ने 91 विकेट लिए हैं. 6 विकेट लेते ही हार्दिक 100 विकेट लेने में सफल हो जाएंगे. 

मोहम्मद नवाज

पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस बार एशिया कप में अपने खेल से दुनिया को चौंका सकते हैं. मोहम्मद नवाज ने अबतक  71 टी-20 मैचों की 48 पारियों में 18.22 के औसत से 638 रन बनाए हैं. इसके अलावा नवाज ने 70 विकेट भी टी-20 इंटरनेशनल में लेने में सफल रहे हैं. जिस तरह से नवाज ने अफगानिस्तान के खिलाफ हाल ही में खेले गए त्रिकोणीय टी-20 सीरीज के फाइनल में परफॉर्मेंस किया है, उसे देखते हुए नवाज पाकिस्तान के लिए एशिया कप में गेम चेंजक साबित हो सकते हैं. 

 रहमानुल्लाह गुरबाज

अफगानिस्तान के लिए  रहमानुल्लाह गुरबाज एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम के लिए गेम चेंजर की भूमिका निभा सकते हैं. गुरबाज तेज अंदाज में बैटिंग करने में माहिर हैं .अबतक  रहमानुल्लाह गुरबाज ने 71 टी-20 इंटरनेशनल मैचों में 132.71 की स्ट्राइक रेट के साथ 1781 रन बनाए हैं जिसमें एक शतक और 10 अर्धशतक है. अफगानिस्तान के लिए गुरबाज एशिया कप में सबसे बड़े मैच विनर बनकर सामने आ सकते हैं. इसके अलावा अफगानिस्तान के पास राशिद खान और नूर अहमद जैसे दो वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं जो अपने जाल में बल्लेबाजों को फंसाकर मैच का पासा पलट सकते हैं. 

नूर अहमद (अफगानिस्तान)

अफगानिस्तान के लिए बाएं हाथ के युवा कलाई के स्पिनर नूर अहमद पर सबकी नजर रहेगी. नूर आईपीएल 2025 में शानदार प्रदर्शन के बाद एशिया कप में उतरेंगे, जहां उन्होंने 14 मैचों में बेहद कम इकॉनमी रेट से 24 विकेट लेकर दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ बने थे. पूरे सीज़न में सिर्फ़ भारत के प्रसिद्ध कृष्णा (25 विकेट) ही उनसे ज़्यादा विकेट ले पाए थे. 

नूर ने इस महीने की शुरुआत में यूएई ट्राई-सीरीज़ टी20 में भी अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी, जहां उन्होंने तीन मैचों में सिर्फ़ 5 रन प्रति ओवर की इकॉनमी से 5 विकेट लेकर अफ़ग़ानिस्तान को फ़ाइनल तक पहुंचाया, फाइनल में हालांकि उनकी टीम को हार का सामना करने पड़ा था.  अब नूर अपने फॉर्म को एशिया कप में भी जारी रखना चाहेंगे.

अभिषेक शर्मा

भारत के अभिषेक शर्मा जो अपनी बल्लेबाजी से सहवाग की याद दिलाते हैं. इस एशिया कप में अभिषेक शर्मा यदि तेज रफ्तार से बैटिंग करने में सफल रहे तो भारत के लिए मैच विनर बनकर सामने आ सकते हैं. एशिया कप में ओपनिंग में अभिषेक शर्मा यदि अपने अंदाज से खेलते रहे तो गेंदबाजों के लिए काल बन जाएंगे. अभिषेक ने अबतक 17 टी-20 इंटरनेशनल मैच में 535 रन बनाए हैं जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 193.84 का रहा है. स्ट्राइक रेट को देखकर समझा जा सकता है कि वो कितने धुआंधार बल्लेबाज हैं. अभिषेक ने अबतक 2 शतक और 2 अर्धशतक T20I में लगा चुके हैं. 

इन सबके अलावा पाकिस्तान के सैम अयूब और श्रीलंका के पथुम निसंका पर भी नजर रहेगी. वहीं, भारत के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को भी कम नहीं आंका जा सकता है. 

