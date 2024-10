IND vs NZ: बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के टॉप 10 बल्लेबाज, रोहित शर्मा पहुंचे इस नंबर पर 

Most Runs as an Opener in International Cricket: भारत के दिग्गज कप्तान रोहित शर्मा (Rohhit Sharma) न्यूजीलैंडके खिलाफ पहले टेस्ट मैच में (IND vs NZ, 1st Test) 2 और 52 रन बनाने में सफल रहे. भले ही रोहित बड़ा स्कोर नहीं कर पाए लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने जिल अंदाज में बल्लेबाजी की फसने फैन्स का दिल जीत लिया रोहित शर्मा ने केवल 63 गेंद पर 52 रन बनाए जिसमें 8 चौके और एक छक्का शामिल रहा. रोहित ने 82.54 की स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाने में सफलता हासिल की. बता दें कि अपनी अर्धशतकीय पारी के दौरान रोहित ने एक खास कमाल भी कर लिया है. रोहित इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 बल्लेबाजी की सूची में पहुंच गए हैं. ऐसे में जानते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के 10 बल्लेबाज, कौन-कौन से हैं.

सनथ जयसूर्या (Sanath Jayasuriya)

श्रीलंका के विस्फोटक बल्लेबाज रहे सनथ जयसूर्या इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. जयसूर्या ने बतौर ओपनर 563 पारी में कुल 19298 रन बनाए हैं. जयसूर्या के नाम बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है.

क्रिस गेल

वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल ने बतौर ओपनर 506 इंटरनेशनल पारी में 18867 रन बनाने का कमाल किया है. गेल को दुनिया का सबसे तूफानी बल्लेबाज माना जाता है.

डेविड वॉर्नर

ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर ने बतौर ओपनर 462 पारी खेलकर कुल 18744 रन बनाए हैं. वॉर्नर ने हाल ही में किकेट से संन्यास लिया है. वॉर्नर को दुनिया का सबसे बेहतरीन ओपनर बल्लबेाज माना जाता है.

ग्रीम स्मिथ

साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज हैं. स्मिथ ने 421 पारी में 16950 रन बनाए हैं.

डेसमंड हेन्स

वेस्टइंडीज के डेसमंड हेन्स ने बतौर ओपनर इंटरनेशनल क्रिकेट में 438 पारी में कुल 16120 रन बनाने में सफलता हासिल की थी. डेसमंड हेन्स ने टेस्ट में 18 शतक और वनडे में 17 शतक लगाने में सफल रहे थे.

वीरेंद्र सहवाग

भारत के वीरेंद्र सहवाग ने बतौर ओपनर इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 पारी खेलकर कुल 16119 रन बनाने में सफल रहे थे. सहवाग भारत के सबसे धुआंधार बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते हैं. सहवाग के नाम टेस्ट में दो तिहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है.

सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar)

भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर 342 पारी में कुल 15335 रन बनाने में सफल रहे हैं. सचिन को क्रिकेट का भगवान माना जाता है. तेंदुलकर ने टेस्ट में 200 मैच खेले हैं. सचिन विश्व क्रिेकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं.

रोहित शर्मा (Rohit Sharma)

भारत के वर्तमान टेस्ट कप्तान रोहित शर्मा ने बतौर ओपनर अबतक 360 पारियों में बल्लेबाजी की है और 15234 रन बनाए हैं, रोहित के नाम टेस्ट में 12 शतक और 17 अर्धशतक दर्ज है. वहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित ने 48 शतक अबतक लगाने में सफल रहे हैं. रोहित अब इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के आठवें बल्लेबाज बन गए हैं.

तमिम इकबाल

बांग्लादेश के तमिम इकबाल ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 451 पारी में बतौर ओपनर बल्लेबाजी की और अबतक 15210 रन बनाए हैं.

एलिस्टेयर कुक

इंग्लैंड के एलिस्टेयर कुक ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर 374 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए कुल 15110 रन बनाने में सफलता हासिल की है.