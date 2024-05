Tom Moody: "कप्तान के रूप में...", विश्व कप 2024 से पहले टॉम मूडी ने रोहित शर्मा और हार्दिक पंड्या को लेकर दे दिया बड़ा बयान

Tom Moody on Rohit Sharma and Hardik Pandya

Tom Moody on Rohit Sharma and Hardik Pandya: रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के खराब फॉर्म का आईपीएल 2024 (IPL 2024) में मुंबई इंडियंस (MI) के प्रदर्शन पर काफी प्रभाव पड़ा है. दोनों खिलाड़ियों की व्यक्तिगत रूप से और साथ ही टीम पर उनके प्रभाव के लिए खूब आलोचना भी हुई है. इस बीच पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर टॉम मूडी (Tom Moody on Rohit Sharma and Hardik Pandya Form) ने 1 जून से शुरू होने वाले टी 20 विश्व कप से पहले रोहित-हार्दिक के फॉर्म में वापसी का विश्वास जताया है. टॉम मूडी ने कहा, "मैं इस स्तर पर रोहित शर्मा के फॉर्म को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं हूं. जब अपने देश का प्रतिनिधित्व करने की बात आती है, तो आईसीसी विश्व कप जैसे प्रमुख आयोजनों के लिए मैं रोहित शर्मा के अनुभव को न केवल बल्लेबाज के तौर पर, बल्कि कप्तान के रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं."