PAK vs NZ: टॉम लैथम का तहलका, चैंपियंस ट्रॉफी में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ विश्व क्रिकेट में मचाई खलबली

Tom Latham record in Champions Trophy 2025: चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पहले मैच में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड (PAK vs NZ) ने 60 रनों से हरा दिया. न्यूजीलैंड की शानदार जीत में टॉम लैथम में इतिहास रचा. टॉम लैथम ने अपने वनडे करियर का सातवां शतक जमाया और साथ ही एक खास रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया. टॉम चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में नंबर 5 या उससे नीचे के क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा कर टॉम लैथम ने शाकिब अल हसन के वर्ल्ड रिकॉर्ड (Highest-ever score at No.5 in Champions Trophy) को तोड़ दिया. शाकिब ने साल 2017 में न्यूजीलैंड के खिलाफ नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हुए 114 रन की पारी खेली थी. वहीं, टॉम लैथम (Tom Latham vs PAK) ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 118 रनों की पारी खेली.

चैंपियंस ट्रॉफी में नंबर 5 या उससे नीचे के क्रम पर सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज ( Highest-ever score at No.5 or lower in Champions Trophy)

118* - टॉम लैथम v ​​PAK, (2025)

114 - शाकिब अल हसन v NZ, 2017

113* - जैक्स कैलिस v SL, 1998

111* - मोहम्मद कैफ v ZIM, 2002

104 - एंड्रयू फ्लिंटॉफ󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 v SL, 2004

वहीं, मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी की थी और 50 ओवर में 5 विकेट पर 320 रन बनाने में सफलता हासिल की. कीवी टीम की ओर से विल यंग ने भी कमाल की पारी खेली और 107 रन बनाने में सफल रहे, वहीं, टॉम लैथम ने 104 गेंद पर 118 रन की नाबाद पारी खेली, लैथम ने अपनी पारी में 10 चौके और तीन छक्के लगाने में सफलता हासिल की. वहीं, ग्लेन फिलिप्स ने भी धमाका किया औऱ 39 गेंद पर 61 रन बनाए.

दूसरी ओर पाकिस्तान की टीम 47.2 ओवर में 260 रन ही बना सकी . पाकिस्तान की ओर से सबसे बड़ा स्कोर खुशदिल शाह ने बनाया. .खुशदिल शाह ने 49 गेंद पर 69 रन बनाए. वहीं, बाबर ने 64 रन की पारी जरूर खेली लेकिन उन्होंने 90 गेंद का सामना किया. टॉम लैथम को उनके शानदार शतक के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया है.