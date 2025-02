PAK vs NZ: "भारत के खिलाफ...", चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को मिली हार के बाद शोएब अख्तर का माथा ठनका, ऐसे किया रिएक्ट

Shoaib Akhtar react on Pakistan defeat vs New Zealand : चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड (PAK vs NZ, Champions Trophy 2025) से हार का सामना करना पड़ा है. न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 60 रन से हराकर धमाकेदार जीत दर्ज की है. पाकिस्तान की हार ने अब मेजबान टीम पर दबाव बना दिया है. .अब पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत के खिलाफ मैच को हर हाल में जीतना होगा. बता दें कि पाकिस्तान को 60 रन से मिली हार के बाद पूर्व दिग्गज शोएब अख्तर ने रिएक्ट किया है. .

शोएब (Shoaib Akhtar big statement on Pakistan Team) ने पाकिस्तान की हार का पूरा जिम्मेदार पाकिस्तान के बल्लेबाज को माना है. अख्तर ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए पाकिस्तान टीम के इन्टेन्ड पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अख्तर ने सीधे तौर पर माना है कि "पाकिस्तान के गेंदबाज टी-20 अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं. यहां उन्हें समझना होगा कि टी-20 और वनडे क्रिकेट अलग है. पाकिस्तान के गेंदबाज को एक ही लेंथ पर बार-बार गेंद करनी होगी. नसीम शाह ने शुरुआत में अच्छी गेंदबाजी की लेकिन बाद में फिर वो अपने लेंथ से भटक गए. पाकिस्तान के गेंदबाजों ने काफी निराश किया है."

पूर्व गेंदबाज ने आगे कहा, "आपके पास कोई रणनीति नहीं थी. आप केवल 4 गेंदबाजों के साथ खेले, हर टीम पांच गेंदबाजों के साथ खेल रही है. मुझे लगता है कि टीम के पास कोई प्लानिंग नहीं थी."

रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से विख्यात अख्तर ने आगे कहा कि, "हमारे बल्लेबाजों ने काफी धीमी बल्लेबाजी की, टीम के पास कोई रणनीति नहीं थी. बल्लेबाद काफी स्लो खेल रहे हैं जो मुझे समझ नहीं आया है, इस टीम को देखकर ऐसा लगा कि हमारे पास कोई जीत का कोई इरादा नहीं है. बेहद ही खराब परफॉर्मेंस."

शोएब ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा कि, "अब भारत के साथ मुकाबला है. पाकिस्तान के लिए यह मुश्किल मैच है. करो या मरो वाला मैच है. अब पाकिस्तान की टीम दवाब में होगी. भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तान को जीतना है तो हर एक डिपार्टमेंट में वर्क करना होगा, जो मुझे मुश्किल नजर आ रहा है."

भारत के खिलाफ मैच को लेकर अख्तर ने कहा कि, "पाकिस्तान के बल्लेबाजों को अपने स्ट्राइक रेट सुधारनी होगी. अब 300 रन वनडे में आसान लक्ष्य है, पाकिस्तान की टीम को इससे आगे की सोचनी होगी. " (Shoaib Akhtar on IND vs PAK Match)

बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच 23 फरवरी को दुबई में खेला जाएगा. वहीं, 20 फरवरी को भारत और बांग्लादेश की टीम एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला करने वाली है