न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लाथम ने चीजों को सरल रखने और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने पर जोर दिया है. न्यूजीलैंड टीम शुक्रवार से हेगली ओवल में भारत के खिलाफ निर्णायक दूसरे और अंतिम टेस्ट के लिए तैयारी कर रही है. भारत के मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह से एक बड़ी चुनौती मिलने की उम्मीद है. लाथम ने कहा कि बेहतरीन गेंदबाजी का सामना करने के लिए जरूरी है कि बल्लेबाज अपनी रणनीति पर अडिग रहे, न कि कोई तुरंत तकनीकी समाधान खोजे. उन्होंने यह भी बताया कि पिच की स्थिति और गेंद की प्रकृति किस तरह खेल पर असर डाल सकती है.

मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाथम ने स्वीकार किया कि बुमराह का सामना करना मुश्किल है. बुमराह का गेंदबाजी एक्शन और गेंद छोड़ने का तरीका उन्हें बल्लेबाजों के लिए एक कठिन चुनौती बनाता है, चाहे वह नई गेंद से गेंदबाजी कर रहे हों या पुरानी गेंद से.

गुरुवार को दूसरे टेस्ट से एक दिन पहले लाथम ने कहा, "जसप्रीत बुमराह निश्चित रूप से चुनौतियां पेश करते हैं, चाहे नई गेंद हो या पुरानी. उनका एक्शन अनोखा है और वे बाकी गेंदबाजों की तुलना में बल्लेबाज के थोड़ा करीब आकर गेंद छोड़ते हैं. मगर मेरे नजरिए से, सबसे अहम बात यह है कि जो गेंद मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकती है, उसके लिए खुद को तैयार रखूं. कुछ खिलाड़ियों का तरीका अलग हो सकता है. हो सकता है कि वे मुझसे बिल्कुल अलग तरह से खेलें."

न्यूजीलैंड के कप्तान ने बताया कि भारत के इस प्रमुख तेज गेंदबाज के खिलाफ उनकी तैयारी का मुख्य फोकस एकाग्रता बनाए रखने और गेंद की मूवमेंट के हिसाब से प्रतिक्रिया देने पर होगा. उन्होंने कहा, "मैं जितना हो सके अपने 'बबल' (ध्यान केंद्रित करने के दायरे) में रहने की कोशिश करूंगा, गेंद पर पूरी नजर रखूंगा और गेंद किस तरफ स्विंग हो रही है, उसके आधार पर जितना संभव हो सके आखिरी पल में फैसला लूंगा."

लाथम ने यह भी सलाह दी कि जब रन बनाना मुश्किल हो जाए, तो बल्लेबाजी की रणनीति को बहुत ज्यादा जटिल नहीं बनाना चाहिए. उन्होंने कहा कि किसी समस्या का तुरंत समाधान खोजने के चक्कर में खिलाड़ी अक्सर अपनी असली खूबियों को भूल सकते हैं.

उन्होंने कहा, "कभी-कभी जब आप कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं और वह काम नहीं करता, तो उससे जुड़ा भटकाव ही सबसे बड़ी मुश्किल बन जाता है. हालांकि, मुझे लगता है कि मैं आज जिस मुकाम पर हूं, उसका कारण यह है कि मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं कि मुझे क्या करना है. तकनीकी नजरिए से भी देखें, तो मैंने चीजों को बहुत सरल रखा है. चुनौती यह हो सकती है कि आप अपनी इस सोच से बाहर निकलकर रन बनाने का कोई जादुई तरीका खोजने लगें. मगर हम जो खेल खेलते हैं, उसमें कोई जादुई तरीका नहीं होता."

भारतीय परिस्थितियों में ओपनिंग करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, खासकर तब जब सामने भारतीय गेंदबाजी आक्रमण हो, जिसमें काफी गति और विविधता है. हालांकि, लाथम ने संकेत दिया कि पिछले टेस्ट के बाद वह अपनी तैयारियों में कोई बदलाव नहीं करेंगे. उन्होंने टीम के प्रति अपनी जिम्मेदारी पर जोर दिया. उन्होंने कहा, "जाहिर है कि भारतीय परिस्थितियों में ओपनिंग करना हमेशा ही काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है. मेरी तैयारी वैसी ही है जैसी पिछले हफ्ते थी. बात बस इतनी है कि आप उस पल में पूरी तरह से मौजूद रहें. मैंने कई बार कहा है कि मेरा काम टीम के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देना और जितना संभव हो सके, योगदान करना है."

बल्लेबाजी की जिम्मेदारियों के अलावा, लाथम ने बताया कि एक कप्तान के तौर पर उनकी भूमिका पूरे मैच के दौरान बनी रहती है. इसमें यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि पूरी सीरीज के दौरान न्यूजीलैंड के गेंदबाजी संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल हो.

उन्होंने कहा, "चाहे बात बल्लेबाजी की हो या कप्तान के तौर पर मेरी भूमिका की, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ बल्लेबाजी खत्म होने तक सीमित नहीं रहती. बात बस इतनी है कि हम काइल जैमीसन और बाकी सभी गेंदबाजों का सबसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल कैसे करें. हमें यह समझना होगा कि अभी हमारा पूरा ध्यान इस टेस्ट मैच पर है, लेकिन आगे आने वाले मैच भी इतने ही महत्वपूर्ण हैं. एक बार जब यह मैच खत्म हो जाएगा, तब हम आगे की स्थिति देखेंगे और पर्थ पहुंचने पर खिलाड़ियों की स्थिति का जायजा लेंगे."

न्यूजीलैंड के कप्तान ने क्रिकेट की गेंद के टिकाऊपन के व्यापक मुद्दे पर भी बात की और कहा कि पिच का गेंद की स्थिति पर काफी असर पड़ता है. लाथम के अनुसार, सपाट और खुरदरी पिचें गेंद को जल्दी खराब कर सकती हैं, इसलिए टीमों के लिए गेंद को सुरक्षित रखने के तरीकों में लगातार बदलाव करना महत्वपूर्ण है.

भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पूर्व संध्या पर लाथम ने कहा, "मुझे लगता है कि कभी-कभी विकेट की स्थिति ही गेंद के प्रदर्शन को निर्धारित करती है. चाहे पिच थोड़ी सपाट हो या थोड़ी खुरदरी, गेंद जल्दी खराब हो सकती है, चाहे वह ड्यूक्स की गेंद हो या कूकाबुरा की. इसलिए, हमारे दृष्टिकोण से, हम हमेशा गेंद की देखभाल करने का सबसे अच्छा तरीका खोजने की कोशिश करते हैं ताकि उसे यथासंभव अच्छी स्थिति में रखा जा सके."

उनका मानना है कि हेगली ओवल की परिस्थितियां एक अलग चुनौती पेश करेंगी, क्योंकि हरी पिचें संभवतः गेंद को लंबे समय तक अच्छी स्थिति में बनाए रखने में मदद करेंगी. उन्होंने आगे कहा कि मैदान पर अपेक्षाकृत कम क्रिकेट खेले जाने के कारण, पिचें कम घिसी हुई हैं, जिससे गेंद जल्दी खराब नहीं होती.

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि हम यहां (क्राइस्टचर्च) पूरे खेल के दौरान देखेंगे कि हरी सतहों के कारण गेंदें लंबे समय तक नई बनी रहेंगी. हेगली में ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला गया है, इसलिए यहां ज्यादा घिसी हुई विकेटें नहीं हैं, जो गेंद को जल्दी खराब कर सकें." लाथम ने आगे कहा कि क्रिकेट गेंदों की गुणवत्ता और टिकाऊपन अलग-अलग सीरीज या सीजन में एक समान नहीं होते. फिर भी उन्होंने कहा कि परिस्थितियों के अनुसार ढलना और उपलब्ध गेंद का सर्वोत्तम उपयोग करना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों की मूलभूत जिम्मेदारियां हैं.

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि यह हर सीरीज के हिसाब से अलग-अलग होता है. कभी-कभी यह हर साल के हिसाब से भी बदल सकता है. कभी-कभी गेंदें बहुत अच्छी होती हैं, तो कभी-कभी शायद उतनी अच्छी नहीं होतीं और थोड़ी जल्दी खराब हो जाती हैं. मगर एक क्रिकेटर के तौर पर हम जानते हैं कि आपके पास जो भी गेंद है, आपको उसी से खेलना आना चाहिए. चाहे गेंद अच्छी हालत में हो या न हो, आपको कोई न कोई तरीका निकालना ही पड़ता है."



(IANS इनपुट के साथ)